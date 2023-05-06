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Российские налоги
Полина Мостепан
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Кабмин отозвал законопроект о 30 % НДФЛ для работающих из-за границы

Кабмин отозвал из Государственной думы проект закона по повышению налогов для граждан, выполняющих работу из-за границы без заключения трудового договора. По мнению правительства, требуется внесение некоторых технических уточнений в данный проект до направления в Госдуму.

Полина Мостепан
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Отозванный проект подразумевал, что уехавшие граждане РФ обязаны платить НДФЛ по ставке 30 %, но при условии потери налогового резидентства. Таким образом, изменения затрагивали россиян, находившиеся за границей более 183 дней в течение 12 месяцев. Однако, это условие распространялось только на граждан, работающих по договору гражданско-правового характера и не касалось самозанятых и работающих по трудовому договору.

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На текущий момент все выплаты, полученные сотрудниками-нерезидентами за дистанционную работу от российского работодателя, не облагаются НДФЛ. Если удаленный работник является резидентом, он должен задекларировать доходы по форме 3-НДФЛ и самостоятельно уплатить налог в бюджет.

Предлагаемые поправки подразумевали, что с 2024 года к доходам от источника в России будет отнесена оплата, полученная физлицами за выполнение работ, в случае ведения деятельности с использованием российского сегмента интернета. В таком случае, вознаграждение дистанционных работников, использующие «российскую» часть интернета, считалось доходом от российских источников и, благодаря этому, облагалось НДФЛ.

По материалам: РБК

#дистанционная работа#законопроект#НДФЛ
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#дистанционная работа#законопроект#НДФЛ