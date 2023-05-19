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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Европейский Союз достиг окончательной позиции по отчетности о крипто-транзакциях в рамках DAC8

Совет министров Европейского Cоюза достиг соглашения по проекту директивы DAC8 об административном сотрудничестве в области налогообложения, вносящей поправки в существующую директиву и требующей отчетности и автоматического обмена информацией (AEOI) о доходах от операций с криптоактивами.

Ольга Кутяева
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С 2026 года поставщики услуг в сфере криптоактивов должны будут проводить процедуры должной проверки клиентов и отчитываться перед налоговыми органами государств-членов ЕС по широкому спектру операций с криптоактивами, включая стейблкоины, токены электронных денег и некоторые неиграбельные токены. Эти отчеты в соответствии с " travel rule" будут автоматически передаваться налоговым органам других государств-членов ЕС, как это уже делается в отношении операций с обычными активами в соответствии с предыдущими версиями директивы. Минимальный порог для размера транзакций, о которых необходимо сообщать, не был установлен в соответствии с постановлением, принятым Советом в то же время.

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По мнению Совета, директива с поправками необходима, поскольку децентрализованный характер криптоактивов затрудняет налоговым администрациям государств-членов обеспечение соблюдения налогового законодательства. "Присущий криптоактивам трансграничный характер требует активного международного административного сотрудничества для обеспечения эффективного сбора налогов", - говорится в документе.

Измененная директива основана на проекте предложения Европейской Rомиссии от декабря 2022 года и отражает Рамочную систему отчетности по криптоактивам (CARF) и ряд поправок к Общему стандарту отчетности (CRS), подготовленных ОЭСР по поручению группы стран G20. Необычно то, что она не требует одобрения Европейского парламента и может быть внедрена только по единогласному согласию государств-членов.

Новая директива также расширит сферу применения действующих правил обмена информацией, имеющей отношение к налогообложению, включив в нее положения об обмене предварительными трансграничными решениями в отношении состоятельных лиц, а также положения об AEOI в отношении дивидендов, не подлежащих выплате, и аналогичных доходов. Совет утверждает, что действующие положения КСР не охватывают данный вид доходов. В частности, предложение направлено на улучшение правил отчетности и сообщения идентификационного номера налогоплательщика (TIN), чтобы помочь налоговым органам идентифицировать соответствующих налогоплательщиков и их обязательства. Оно вводит новые штрафы, которые государства-члены могут налагать на лиц, не соблюдающих национальное законодательство в отношении требований к отчетности.

Совет отдельно утвердил положение, регулирующее рынки криптоактивов (MiCA), предназначенное для защиты инвесторов путем повышения прозрачности и введения рамок для эмитентов и поставщиков услуг, включая соблюдение правил борьбы с отмыванием денег.

По материалам STEP

#директива ЕС#криптовалюта
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#директива ЕС#криптовалюта