Сингапур проводит консультации по законопроекту о налоге на прибыль, включающему бюджет 2023 года и другие меры

Минфин Сингапура объявил о начале публичных консультаций по поправкам к закону о налоге на прибыль, который включает в себя налоговые меры, объявленные в Бюджетном заявлении на 2023 год от 14 февраля 2023 года, а также изменения, вытекающие из международных налоговых событий и периодического пересмотра Минфином налоговой системы Сингапура с целью лучшего отражения политических целей и улучшения налогового администрирования.

Среди прочих рассматриваются следующие поправки:

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Налогообложение прибыли от продажи иностранных активов, полученной в Сингапуре предприятиями, не имеющими экономического присутствия в Сингапуре. Это делается для приведения налогового режима доходов от продажи иностранных активов в соответствие с руководством Группы по Кодексу поведения ЕС, которое направлено на устранение рисков уклонения от уплаты налогов на международном уровне. Данное изменение соответствует ориентации на закрепление существенной экономической деятельности в Сингапуре.

Также предлагается обязать посредников предоставлять информацию о доходах самозанятых лиц. Это делается для того, чтобы облегчить оценку подоходного налога для самозанятых лиц (например, комиссионных агентов) путем передачи информации о доходах непосредственно от посредников в IRAS. Это также облегчит администрирование схем, охватывающих самозанятых лиц, таких как Workfare Income Supplement, и позволит Правительству быстрее и эффективнее внедрять схемы самозанятых в будущем. Будет принят поэтапный подход к внедрению, основанный на готовности различных отраслей.

Крайний срок подачи комментариев - 30 июня 2023 года.