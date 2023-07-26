Турция близка к полному соответствию по всем критериям AML, за исключением виртуальных активов

В очередном отчете ФАТФ по Турции был изменен рейтинг страны с частичного или неполного соответствия на значительное или полное соответствие 5-ти рекомендациям по борьбе с отмыванием денег (AML).

Последний раз система AML Турции проходила полную взаимную оценку в октябре 2019 года. По результатам оценки Турция была включена в процедуру усиленного контроля ФАТФ. Согласно ожиданиям ФАТФ, к концу 3-го года с момента принятия взаимной оценки страны должны устранить большинство, если не все, недостатки технического соответствия. Последующие отчеты были выпущены в ноябре 2021 года и апреле 2022 года, и только что был опубликован 3-й отчет, который, по мнению FATF, свидетельствует о «положительном прогрессе». Основные улучшения заключаются в следующем.

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По рекомендации 8, касающейся мониторинга некоммерческих организаций (Non-profit organisations, NPO), страна была переведена из категории «частично соответствующих требованиям» в категорию «в основном соответствующих требованиям». Основные недостатки, выявленные в отчете за 2019 год, были устранены путем пересмотра национального законодательства, обновления регулирования деятельности ассоциаций, пересмотра руководства по аудиту и директивы об аудиторах ассоциаций, а также работы с NPO.

Статус страны по Рекомендации 12, касающейся политически значимых лиц (Politically exposed persons, PEP), на момент подготовки отчета за 2019 год был оценен как не соответствующий, поскольку в турецком законодательстве по AML не было конкретного упоминания об иностранных PEP. Законодательство, вступившее в силу в ноябре 2022 года, содержит определение PEP и меры, применяемые к ним. Эти и другие меры привели к тому, что оценка ФАТФ была переведена в категорию «соответствует требованиям».

Рейтинг юрисдикции был повышен с «частично соответствующего» до «практически соответствующего» по Рекомендациям 22 и 28 (в отношении определенных нефинансовых предприятий и профессий и их регулирования и надзора) и Рекомендации 26 (регулирование и надзор за финансовыми институтами).

В результате последнего отчета о выполнении рекомендаций ФАТФ теперь нет ни одной рекомендации, по которой Турция не соответствовала бы требованиям. Она «частично соответствует» только Рекомендации 15, которая касается в основном регулирования виртуальных активов. Пока мало какая другая юрисдикция соответствует этой рекомендации, поскольку она была пересмотрена совсем недавно в связи с быстрым развитием технологий.

Отчет подготовлен как нельзя кстати для Турции, поскольку только в прошлом месяце на пленарном заседании делегатов ФАТФ было отмечено, что сроки, установленные в ее плане корректирующих действий, истекли, и ей было предложено улучшить ситуацию «как можно скорее». Однако в отчете не рассматривается вопрос о том, какого прогресса добилась Турция в повышении эффективности своего режима AML. Страна сообщит ФАТФ о прогрессе, достигнутом в улучшении реализации мер по AML, в ходе следующего раунда взаимной оценки.