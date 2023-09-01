Швейцария рассматривает новые правила отмывания денег на фоне критики со стороны США

Швейцария предложила новые правила по ужесточению законодательства в области борьбы с отмыванием денег на фоне критики со стороны американских чиновников.

Объявленный в среду план предусматривает создание федерального реестра, в который компании и другие юридические лица должны будут вносить имена своих бенефициарных владельцев, что затруднит преступникам и другим лицам возможность скрывать свои активы от полиции и налоговых органов. Однако этот реестр не будет публичным.

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В последние годы Швейцария была вынуждена отказаться от традиций, защищавших банковскую тайну и сделавших ее одним из наиболее привлекательных мест для богатых людей. Тем не менее, критики утверждают, что сделано слишком мало, и недовольны тем, что, по их мнению, она не обеспечивает соблюдение санкций, Кроме того, Швейцария не желает присоединиться к многосторонней целевой группе, призванной улучшить сотрудничество в области ареста российских активов, находящихся под санкциями.

В своем заявлении правительство Швейцарии отметило, что "повышение прозрачности должно позволить органам прокуратуры с большей скоростью и уверенностью определить, кто на самом деле стоит за той или иной юридической структурой".

Основные черты предлагаемого законопроекта:

введение федерального реестра, в который компании и другие юридические лица должны будут вносить имена своих бенефициаров; частный реестр будет вестись федеральной полицией и регулярно проверяться федеральным финансовым ведомством;

правила борьбы с отмыванием денег будут распространяться на консультационную деятельность, особенно на юридические консультации;

меры по предотвращению "нарушения или обхода" санкций, предусмотренных законодательством об эмбарго;

порог для наличных платежей при торговле драгоценными металлами будет снижен со 100 000 CHF (114 000 USD) до 15 000 CHF.

Риск, связанный с этим предложением, заключается в том, что оно будет смягчено в ходе длительных политических переговоров. По словам американского чиновника, многие швейцарские законодатели в прошлом не хотели вводить более жесткие ограничения на адвокатские привилегии, поскольку сами являются юристами.

Также создание полноценного реестра бенефициарных собственников заставит адвокатов более активно сообщать о подозрительной деятельности.

Представители организации Transparency International заявили, что законопроект заслуживает одобрения, но нуждается в доработке. Доступ к реестру должен быть не ограниченным, а открытым для журналистов и неправительственных организаций. Компании также должны иметь возможность проверять своих деловых партнеров.

Кроме того, в законопроект следует включить такие виды деятельности, как сделки с предметами искусства или роскоши.