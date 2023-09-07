Новый законопроект Каймановых островов расширит реестр бенефициаров

Правительство Каймановых островов опубликовало законопроект Beneficial Ownership Transparency Bill 2023, расширяющий обязательства страны по борьбе с отмыванием денег (AML) за счет совершенствования и консолидации существующей законодательной базы по бенефициарной собственности.

Законопроект, опубликованный 30 августа, является результатом широких консультаций с заинтересованными сторонами, представителями общественности, правительственными партнерами и международными организациями. Он призван выполнить взятое Каймановыми островами в 2019 году обязательство по введению публичных реестров бенефициаров. По словам министра финансовых услуг Каймановых островов, он также поможет подготовиться к пятому раунду оценки ФАТФ, который должен состояться в 2025 году.

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Законопроект объединяет существующие правила о бенефициарной собственности в Законе о компаниях, Законе о компаниях с ограниченной ответственностью и Законе о партнерствах с ограниченной ответственностью в единый законодательный акт. Это будет способствовать соответствию режима AML Каймановых островов Рекомендации 24 ФАТФ, которая была недавно пересмотрена и требует, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарах компаний. Законопроект улучшает доступ к реестру для правоохранительных и соответствующих органов.

Минфин представит законопроект в четвертом квартале 2023 года, возможно, на следующем заседании парламента в сентябре 2023 года. Если законопроект будет принят, то существующие юридические обязательства останутся в силе до тех пор, пока не начнется поэтапное внедрение новых положений.

Законопроект содержит положение, разрешающее кабинету министров Каймановых островов принимать нормативные акты, открывающие для публичного просмотра информацию, содержащуюся в реестре бенефициаров юрисдикции, однако это будет реализовано только после официального утверждения Парламентом соответствующих нормативных актов.

До этого будут проведены переговоры с Великобританией и другими заморскими территориями Короны о необходимых гарантиях конфиденциальности с учетом решения Суда ЕС от ноября 2022 года по делам C-37/20 и C-601/20. Согласно этому решению, неограниченный публичный доступ к реестрам бенефициарных собственников в странах-членах ЕС является неприемлемым из-за связанного с этим «непропорционального» вмешательства в частную жизнь и права на защиту данных.