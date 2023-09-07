News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
0

Новый законопроект Каймановых островов расширит реестр бенефициаров

Правительство Каймановых островов опубликовало законопроект Beneficial Ownership Transparency Bill 2023, расширяющий обязательства страны по борьбе с отмыванием денег (AML) за счет совершенствования и консолидации существующей законодательной базы по бенефициарной собственности.

Ольга Кутяева
Обсудить

Законопроект, опубликованный 30 августа, является результатом широких консультаций с заинтересованными сторонами, представителями общественности, правительственными партнерами и международными организациями. Он призван выполнить взятое Каймановыми островами в 2019 году обязательство по введению публичных реестров бенефициаров. По словам министра финансовых услуг Каймановых островов, он также поможет подготовиться к пятому раунду оценки ФАТФ, который должен состояться в 2025 году.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать фонд на Каймановых Островах?
Подробнее
Необходимо организовать сабстенс на Каймановых Островах?
Подробнее

Законопроект объединяет существующие правила о бенефициарной собственности в Законе о компаниях, Законе о компаниях с ограниченной ответственностью и Законе о партнерствах с ограниченной ответственностью в единый законодательный акт. Это будет способствовать соответствию режима AML Каймановых островов Рекомендации 24 ФАТФ, которая была недавно пересмотрена и требует, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарах компаний. Законопроект улучшает доступ к реестру для правоохранительных и соответствующих органов.

Минфин представит законопроект в четвертом квартале 2023 года, возможно, на следующем заседании парламента в сентябре 2023 года. Если законопроект будет принят, то существующие юридические обязательства останутся в силе до тех пор, пока не начнется поэтапное внедрение новых положений.

Законопроект содержит положение, разрешающее кабинету министров Каймановых островов принимать нормативные акты, открывающие для публичного просмотра информацию, содержащуюся в реестре бенефициаров юрисдикции, однако это будет реализовано только после официального утверждения Парламентом соответствующих нормативных актов.

До этого будут проведены переговоры с Великобританией и другими заморскими территориями Короны о необходимых гарантиях конфиденциальности с учетом решения Суда ЕС от ноября 2022 года по делам C-37/20 и C-601/20. Согласно этому решению, неограниченный публичный доступ к реестрам бенефициарных собственников в странах-членах ЕС является неприемлемым из-за связанного с этим «непропорционального» вмешательства в частную жизнь и права на защиту данных.

По материалам STEP

#Каймановы острова#реестр бенефициаров
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Каймановы острова#реестр бенефициаров