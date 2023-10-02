FinCEN предлагает продлить срок предоставления информации о бенефициарах для компаний, созданных в 2024 году

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовало Уведомление о предлагаемых мерах по продлению срока подачи некоторыми компаниями отчетов об информации о бенефициарных владельцах (Beneficial Ownership Information Reporting Deadline Extension for Reporting Companies Created or Registered in 2024).

Предлагаемая поправка предусматривает продление срока подачи информации с 30 до 90 дней для компаний, созданных или зарегистрированных с 1 января 2024 года и до 1 января 2025 года.

По мнению FinCEN, предлагаемое продление срока даст компаниям, созданным или зарегистрированным в 2024 году, дополнительное время для понимания своих нормативных обязательств в соответствии с Правилами отчетности и получения необходимой информации. Кроме того, у них будет дополнительное время для ознакомления с руководством и учебными материалами FinCEN и решения вопросов, которые могут возникнуть в процессе заполнения первых отчетов BOI.

FinCEN настоятельно рекомендует всем заинтересованным сторонам представить свои комментарии к данному документу до 30 октября 2023 года.