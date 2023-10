FinCEN предлагает продлить срок предоставления информации о бенефициарах для компаний, созданных в 2024 году

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовало Уведомление о предлагаемых мерах по продлению срока подачи некоторыми компаниями отчетов об информации о бенефициарных владельцах (Beneficial Ownership Information Reporting Deadline Extension for Reporting Companies Created or Registered in 2024).