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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Венгрия отмечает последствия приостановки Россией действия налогового соглашения

Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии выпустило релиз, касающийся приостановления Россией действия налогового соглашения от 1994 года между двумя странами с 8 августа текущего года.

Ольга Кутяева
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В релизе отмечается важность того, что Венгрия продолжает применять положения соглашения и обеспечивает преимущества, вытекающие из договора, включая ограничения права на налогообложение, пониженные ставки налога у источника, избежание двойного налогообложения и т.д. в отношении венгеро-российских доходов.

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Однако дальнейшее применение договора Венгрией не может полностью исключить двойное налогообложение доходов частных лиц и предприятий. В частности, отмечается, что п. 1 ст. 23 (Устранение двойного налогообложения) соглашения применяется только к доходам, облагаемым в России в соответствии с договором, и, соответственно:

  • исходя из положений соглашения, от налогообложения в Венгрии может быть освобожден только доход, облагаемый налогом в России в соответствии с положениями соглашения; и
  • налог, удержанный в России в соответствии с разрешенным соглашения налогом у источника выплаты, может быть зачтен только в отношении доходов в виде дивидендов, но не более чем на 10%.

Наконец, в релизе отмечается, что приостановление не затрагивает статьи 1-4, 23 и 25-29 соглашения и положения этих статей остаются в силе. Это означает, в частности, что конфликты, связанные с двойным резидентством, могут быть разрешены (статья 4), может быть инициировано разрешение споров (статья 25), а также может осуществляться обмен налоговой информацией (статья 26).

По материалам Orbitax

#Венгрия#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Венгрия#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения