Новый законопроект об экономических преступлениях изменит методы борьбы с мошенничеством в Великобритании

Новое законодательство в скором времени изменит картину уголовной ответственности корпораций за экономические преступления в Великобритании.

Законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности, который находится на рассмотрении парламента уже более года, содержит два существенных изменения, предусматривающих самостоятельную ответственность корпораций за экономические преступления. Эти изменения направлены на устранение критики, согласно которой законодательство в этой области слишком долго оставалось непригодным для использования.

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Во-первых, законодательство существенно расширяет круг лиц, преступное поведение которых может быть вменено компании. Согласно действующему законодательству, преступление должно быть совершено «контролируя разум и волю» («controlling mind and will»), чтобы его можно было отнести на счет самой корпорации. Новый закон предусматривает ответственность компаний за экономические преступления, совершенные «топ-менеджерами», под которыми понимаются лица, играющие значительную роль в деятельности компании.

Во-вторых, законопроект вводит новый состав преступления - неспособность предотвратить мошенничество. Согласно новому закону, крупная организация, не предотвратившая мошенничество со стороны связанного с ней лица, которое совершает мошенничество с намерением прямо или косвенно получить выгоду от компании, будет совершать преступление.

Для того чтобы выдвинуть обоснованное возражение, компания должна доказать, что у нее имелись разумные процедуры для предотвращения мошенничества. Действуя таким образом, закон фактически возлагает на компании бремя соблюдения законодательства. Модель «неспособности предотвратить» уже применялась в отношении взяточничества и уклонения от уплаты налогов.

Приведут ли эти изменения к тому, что финансовые организации столкнутся с большим риском уголовного расследования и преследования? Несмотря на то, что расширение принципа идентификации облегчит задачу прокуроров, закон все же значительно уступает американской модели, в соответствии с которой преступные действия сотрудников, совершенные в ходе выполнения ими своих трудовых обязанностей, вменяются корпорациям, на которые они работают.

В крупных международных финансовых организациях с многоуровневой сложной структурой управления «старшие менеджеры», скорее всего, будут значительно удалены от того уровня, на котором обычно возникают неправомерные действия.

Однако преступление, связанное с неспособностью предотвратить мошенничество, охватывает поведение, совершенное в рамках всего бизнеса, лицами, «связанными» с фирмой. Определение «связанного лица» распространяется не только на сотрудников и агентов, но и на лиц, выполняющих услуги для компании. Если бы преступление, связанное с неспособностью предотвратить мошенничество, существовало в законодательных актах 20 лет назад, оно бы охватывало все дела, связанные с манипулированием ценными бумагами.

Для успешной защиты от обвинения учреждениям необходимо будет доказать, что у них имелись разумные процедуры для предотвращения мошенничества. Успешно справиться с этим бременем может быть очень сложно, и обвинители, скорее всего, будут иметь значительные рычаги влияния на переговоры о признании вины.

Разумеется, новый закон не может быть применен до тех пор, пока не возникнет и не будет расследовано соответствующее дело. Многое зависит от желания властей возбудить уголовное дело против компании на основании теории ответственности за «неспособность предотвратить». Однако если они решат использовать эту теорию, то у прокуратуры появится дополнительный и важный инструмент, который можно будет использовать при возникновении следующего банковского скандала. До тех пор компаниям предстоит пересмотреть свою оценку риска мошенничества и проанализировать существующие механизмы контроля.