Венгрия разъяснила частичное приостановление действия налогового соглашения между Россией и Венгрией

8 августа Россия приостановила действие действующего налогового соглашения с Венгрией от 1999 года, применив свои собственные внутренние правила налогообложения доходов и активов от сделок между российской и венгерской сторонами.
С приостановлением действие соглашения не прекращается, однако в период приостановления российская сторона не выполняет свои обязательства, вытекающие из положений, затронутых приостановлением.
Венгрия считает важным продолжать применять положения соглашения и обеспечивать преимущества, вытекающие из документа (ограничение права на налогообложение, снижение ставок налога на прибыль, венгерские скидки во избежание двойного налогообложения и т.д.) для венгерско-российских доходов.
В то же время дальнейшее применение соглашения Венгрией не может в одностороннем порядке полностью избегать двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, поэтому российская приостановка может оказать влияние на трансграничные доходы как физических, так и юридических лиц.
Пункт 1 статьи 23 Конвенции применяется только к доходам, облагаемым налогом в Российской Федерации в соответствии с соглашением, и, следовательно:
На соглашение не распространяется приостановление действия статей 1–4, 23 и 25–29. Эти положения остаются в силе, в результате чего, среди прочего:
По материалам Hungarian National Tax and Customs Administration
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