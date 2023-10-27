Венгрия разъяснила частичное приостановление действия налогового соглашения между Россией и Венгрией

8 августа Россия приостановила действие действующего налогового соглашения с Венгрией от 1999 года, применив свои собственные внутренние правила налогообложения доходов и активов от сделок между российской и венгерской сторонами.

С приостановлением действие соглашения не прекращается, однако в период приостановления российская сторона не выполняет свои обязательства, вытекающие из положений, затронутых приостановлением.

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Венгрия считает важным продолжать применять положения соглашения и обеспечивать преимущества, вытекающие из документа (ограничение права на налогообложение, снижение ставок налога на прибыль, венгерские скидки во избежание двойного налогообложения и т.д.) для венгерско-российских доходов.

В то же время дальнейшее применение соглашения Венгрией не может в одностороннем порядке полностью избегать двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, поэтому российская приостановка может оказать влияние на трансграничные доходы как физических, так и юридических лиц.

Пункт 1 статьи 23 Конвенции применяется только к доходам, облагаемым налогом в Российской Федерации в соответствии с соглашением, и, следовательно:

исходя из положений соглашения, от налога в Венгрии могут быть освобождены только те доходы, которые облагаются налогом российской стороной в соответствии с положениями соглашения, или

налог, удерживаемый в Российской Федерации - в соответствии с налогом у источника, разрешенным соглашением, может быть вычтен только в отношении дохода в виде дивидендов, максимум до 10%.

На соглашение не распространяется приостановление действия статей 1–4, 23 и 25–29. Эти положения остаются в силе, в результате чего, среди прочего:

конфликты, возникающие из-за двойного гражданства, все еще могут быть разрешены (например, если человек будет считаться резидентом по внутреннему праву обеих стран, статья 4 Конвенции),

может быть инициировано разрешение спора (статья 25 Конвенции), и

возможен обмен налоговой информацией (ст. 26 Конвенции).