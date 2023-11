Арбитражный профиль ОЭСР BEPS MLI для Нидерландов

ОЭСР опубликовала Арбитражный профиль для Нидерландов в рамках Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, MLI).