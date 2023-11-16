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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Арбитражный профиль ОЭСР BEPS MLI для Нидерландов

ОЭСР опубликовала Арбитражный профиль для Нидерландов в рамках Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, MLI).

Ольга Кутяева
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Часть VI Конвенции позволяет юрисдикциям, решившим ее применять, использовать обязательный арбитраж для разрешения споров, связанных с налоговыми соглашениями.

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Арбитражные профили содержат дополнительную информацию о применении Части VI Конвенции для каждой юрисдикции, решившей применять эту часть. Профили арбитража также позволяют юрисдикциям сделать общедоступными разъяснения относительно своей позиции по арбитражу в рамках Конвенции.

Как указано в профиле Нидерландов, компетентный орган Нидерландов по взаимному согласию урегулировал порядок применения положений, содержащихся в Части VI Конвенции, с компетентными органами 16 юрисдикций: Австралия, Австрия, Барбадос, Венгрия, Греция, Италия, Канада, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Португалия, Сингапур, Словения, Финляндия, Франция, Швеция.

По материалам Orbitax

#MLI#Нидерланды#ОЭСР (OECD)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#MLI#Нидерланды#ОЭСР (OECD)