Арбитражный профиль ОЭСР BEPS MLI для Нидерландов

ОЭСР опубликовала Арбитражный профиль для Нидерландов в рамках Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, MLI).

Часть VI Конвенции позволяет юрисдикциям, решившим ее применять, использовать обязательный арбитраж для разрешения споров, связанных с налоговыми соглашениями.

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Арбитражные профили содержат дополнительную информацию о применении Части VI Конвенции для каждой юрисдикции, решившей применять эту часть. Профили арбитража также позволяют юрисдикциям сделать общедоступными разъяснения относительно своей позиции по арбитражу в рамках Конвенции.

Как указано в профиле Нидерландов, компетентный орган Нидерландов по взаимному согласию урегулировал порядок применения положений, содержащихся в Части VI Конвенции, с компетентными органами 16 юрисдикций: Австралия, Австрия, Барбадос, Венгрия, Греция, Италия, Канада, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Португалия, Сингапур, Словения, Финляндия, Франция, Швеция.