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Полина Мостепан
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Черный список Минфина отложили до следующего года

3 ноября Минфином было опубликовано письмо, благодаря которому разъясняется, с какого периода времени можно прибегать к измененному списку Минфина по офшорным зонам.

Полина Мостепан
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Важно уточнить, что обновленный список, в котором числились Япония, страны ЕС, США, а также Австралия - вступил в силу ещё с 1 июля текущего 2023 года. Напоминаем, что для резидентов стран, числящихся в данном списке не применимы некоторые льготы в определенных транзакциях с ними.

Помимо этих последствий, существует и другое немаловажное: все сделки, осуществляемые с компаниями из черного списка, в том числе поставки и услуги от независимых лиц, будут признаны для целей ТЦО сделками с взаимозависимыми лицами. Соответственно, эти сделки будут подлежать контролю, но при условии, что суммы доходов превысят порог 120 млн. рублей за календарный год.

Минфин внес ясность, что июльское обновление списка начнет применяться только с 1 января следующего года. Объяснения ссылаются на 5 статью Налогового Кодекса РФ, где указано, что акты законодательства вступают в силу не ранее следующего налогового периода.

По материалам: Телеграм-канал " TaxPro"

#Минфин#черный список
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Минфин#черный список