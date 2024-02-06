Открытие корпоративных банковских счетов в эмиратских банках. Практика 2023 Материал редакции

В настоящее время счет в банке ОАЭ является рабочим качественным инструментом для ОАЭ компаний и для некоторых иностранных компаний. ОАЭ представляет собой один из крупнейших финансовых центров, значительная часть бизнеса базируется в ОАЭ. В статье рассмотрим нашу практику по открытию корпоративных счетов в банках ОАЭ за прошедший 2023 год.

Банки ОАЭ открывают сберегательные и расчетные счета, позволяют клиентам проводить международные транзакции, предоставляют валюты AED, USD, некоторые банки EUR, GBP и CNY. Однако до открытия счета банки ответственно проводят комплаенс проверку бизнеса в целом и лиц, задействованных в бизнесе, чтобы соответствовать стандартам AML.

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Необходимо отметить, что ОАЭ присоединились к мировым стандартам в борьбе с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем, поэтому клиентам важно понимать, что для успешного открытия счета банку важно будет объяснить, как функционирует Ваш бизнес, является ли он легитимным, презентовать подробный детальный бизнес-план, рассказать об источнике происхождения средств, о причастности бенефициара к данному бизнесу, предоставить подтверждающие документы.

Требования эмиратских банков к компаниям при открытии счетов на начало 2023 года

Необходимо начать с того, что стандартными, если можно так сказать, требованиями ОАЭ банков на начало 2023 года преимущественно были следующие:

Юрисдикция компании ОАЭ.

Банки заинтересованы в открытии счетов преимущественно на компании, зарегистрированные в ОАЭ. Некоторые банки могут открывать счета на компании, зарегистрированные не в ОАЭ, но процесс открытия счета значительно усложняется, т.к. банки требуют предоставить большие обороты по счету, приобретение инвестиционных продуктов банка (вложения от 3000 – 5000 USD в месяц в течение 5 лет), а также потребуется легализовать и перевести на арабский язык пакет документов по компании (что является дополнительными затратами).

Наличие визы резидента ОАЭ у подписанта по счету и бенефициара.

Виза ОАЭ – один из показателей «связи» лиц со страной ОАЭ. Визу можно получить на основании владения оншорной компанией, зарегистрированной в ОАЭ (виза инвестора), на основании трудового договора с ОАЭ компанией (рабочая виза), на основании инвестирования в недвижимость на территории ОАЭ (золотая виза).

Также во многих банковских формах есть специальные поля по ОАЭ визе, без заполнения которых дальше продвинуться не получится. Данные нужны для внутренней банковской системы. В некоторых банках сама верификация происходит с помощью Emirates ID (не паспорта лица).

Внесение депозита на счет.

Банки при открытии счета интересуются оборотом компании и выдвигают требование по внесению суммы депозита (в течение 1-2 месяцев после открытия счета). Сумма зависит от банка. В среднем размер депозита составляет около 500 000 AED (~ 140 000 USD). Данной суммой в последствии можно пользоваться.

Визит подписанта по счету и бенефициара в банк.

Визит подписанта по счету обязателен. Банкир проводит встречу-собеседование. На данной встрече подписывают банковские формы, удостоверяют подлинность и оригинальность документов, подписант по счету представляет бизнес банкиру. Банкир может задать дополнительные вопросы при необходимости. В случае, если подписант по счету и бенефициар разные лица, то некоторые банки требуют присутствие бенефициара обязательно, некоторые банки подходят к этому вопросу формально. Здесь на этапе получения предварительного одобрения нужно согласовать данный момент с банкиром. На практике чаще всего банки все-таки требуют визит бенефициара также.

Подтверждение наличия офиса компании в ОАЭ.

Банки особенно серьезно здесь относятся к торговым компаниям. Для торговых компаний обычно требуют наличие физического офиса и склада (если применимо). В банк нужно предоставить договор аренды (Lease Contract) на физический офис и фото офиса с табличкой названия компании. Некоторые банкиры приходят с визитом для проверки офиса компании (часто без предупреждения).

Сервисным компаниям можно пробовать подавать заявку на открытие счета без физического офиса, т.е. предоставляется Lease Contract на flexi desk, если это совместимо с профайлом компании. Однако важно понимать, что с физическим офисом компании шансов на открытие счета всегда больше. Фото flexi desk банки также просят обычно предоставить.

Какие требования добавились к концу 2023 года?

В процессе увеличения популярности открытия счетов в ОАЭ и событий на международной арене 2023, мы наблюдаем следующие требования:

Подтверждение наличия резидентства бенефициара в ОАЭ.

Имеется в виду и виза ОАЭ, и договор аренды (tenancy contract), и счет за коммунальные услуги (Utility Bill из DEWA). Договор аренды обычно оформляется на 1 год.

В ОАЭ есть также специальная система регистрации договора аренды и получения сертификата Ejari – договор аренды проходит регистрацию в государственном органе и по итогу выгружается электронный сертификат – подтверждение Ejari. Некоторые банки просят предоставить именно Ejari, так как это подтверждение от государственного органа.

Однако стоит отметить, что некоторым банкам достаточно предоставления договора аренды (без Utility Bill), некоторые банки принимают в качестве альтернативы NOC (No Objection Certificate) от друзей/родственников с Utility Bill, контрактом и Emirates ID.

Во многие банки также нужно предоставить местный мобильный номер подписанта по счету (оформляется на Emirates ID).

Добавление в стоп-лист ОАЭ банков бенефициаров из РФ и РБ.

Многие банки ввели требование по отсутствию гражданства РФ и РБ у бенефициаров, т.е. банки не откроют счет, если бенефициар из РФ или РБ (даже при наличии визы резидента ОАЭ). Данное требование является новеллой и связано в какой-то степени с давлением США на банковский сектор ОАЭ. Полагают, что ОАЭ помогает РФ обходить санкционный режим.

Во второй половине 2023 года данное требование есть у большинства банков, но некоторые продолжают принимать заявки на открытие счета с бенефициарами РФ, например, Миср банк. В таком случае банк проводит усиленную проверку бизнеса и лица, и классифицирует клиента как high risk.

Банки не принимают транзакции из / в РФ.

Здесь также требование связано с возможным нарушением санкционного режима. Многие банки не принимают транзакции из / в РФ, кроме операций по продаже / поставке еды и напитков (food &beverages). Некоторые банки продолжают принимать транзакции из РФ, но с предварительной конвертацией.

В целом, даже если транзакции с РФ не заявляются, то все равно банки углубляются в специфику бизнеса и задают дополнительные вопросы по планируемым операциям по счету, запрашивают проекты договоров, инвойсов и т.д.

Банки подробно изучают источник происхождения средств компании, образование и резюме бенефициара.

Помимо корпоративных документов по компании в банк необходимо предоставить выписки из банка за последние 6 месяцев. Если у компании ранее уже был открыт счет, то по этому счету. Если у компании не было ранее открытого счета, то запрашивается выписка по личному счету собственника с отражением поступления заработной планы. Желательно, чтобы данная выписка была не из санкционного банка.

Возможно также показать наличие существующего бизнеса собственника, и предоставить выписку по компании группы, предварительно презентовав группу компаний и деятельность.

Важно отметить, что цифры, заявленные в обороте компании и цифры по источнику происхождения средств должны совпадать.

Все выписки, резюме и другие документы предоставляются в банк на английском языке.