Индия утвердила политику продвижения производства электромобилей в стране

15 марта 2024 года Информационное бюро для прессы Индии опубликовало сообщение об одобрении правительством политики по развитию производства электромобилей в стране.

Правительство Союза одобрило схему продвижения Индии как места производства, чтобы в стране можно было производить электронные транспортные средства (EV) с новейшими технологиями. Политика направлена на привлечение инвестиций в сферу электронных транспортных средств от известных мировых производителей электромобилей.

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Политика предполагает следующее:

Минимальные необходимые инвестиции: 4150 рупий (~ 500 млн долларов США);

Нет ограничений на максимальные инвестиции;

Сроки производства: 3 года для создания производственных мощностей в Индии и начала коммерческого производства электронных транспортных средств и достижения 50% внутренней добавленной стоимости (DVA) в течение максимум 5 лет;

Внутренняя добавленная стоимость (DVA) в процессе производства: необходимо достичь уровня локализации 25% к 3-му году и 50% к 5-му году.