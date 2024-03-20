Индия утвердила политику продвижения производства электромобилей в стране

15 марта 2024 года Информационное бюро для прессы Индии опубликовало сообщение об одобрении правительством политики по развитию производства электромобилей в стране.
Правительство Союза одобрило схему продвижения Индии как места производства, чтобы в стране можно было производить электронные транспортные средства (EV) с новейшими технологиями. Политика направлена на привлечение инвестиций в сферу электронных транспортных средств от известных мировых производителей электромобилей.
Политика предполагает следующее:
По материалу orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь