Великобритания обновляет руководство по спонсорским сертификатам для пребывания в стране

19 марта 2024 года Служба виз и иммиграции Великобритании (UKVI) обновила соответствующие разделы руководства иммиграционных правил для спонсоров.

Новые разделы разъяснят, как предстоящие изменения в иммиграционных правилах могут повлиять на спонсоров и спонсируемых работников, а также действия, которые должны быть предприняты спонсорами.

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Существенные изменения в иммиграционных правилах вступят в силу 4 апреля 2024 года, включая следующее:

система кодов стандартной профессиональной классификации (SOC) будет обновлена с SOC 2010 до SOC 2020. Это изменение обновит «Приложение Квалифицированные профессии» и внесет изменения в некоторые коды профессий и должностные инструкции; и

пороговые уровни заработной платы для квалифицированных работников, работников глобальной бизнес-мобильности, масштабных работников и сезонных работников будут увеличены.

Данные изменения коснутся заявок на получение разрешения на въезд или разрешение на пребывание, подкрепленных Спонсорским сертификатом, выданным 4 апреля 2024 года или после этой даты.