Великобритания обновляет руководство по спонсорским сертификатам для пребывания в стране

19 марта 2024 года Служба виз и иммиграции Великобритании (UKVI) обновила соответствующие разделы руководства иммиграционных правил для спонсоров.
Новые разделы разъяснят, как предстоящие изменения в иммиграционных правилах могут повлиять на спонсоров и спонсируемых работников, а также действия, которые должны быть предприняты спонсорами.
Существенные изменения в иммиграционных правилах вступят в силу 4 апреля 2024 года, включая следующее:
Данные изменения коснутся заявок на получение разрешения на въезд или разрешение на пребывание, подкрепленных Спонсорским сертификатом, выданным 4 апреля 2024 года или после этой даты.
По материалам ey.com
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