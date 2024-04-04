Налог на наследство в Великобритании подвергнется серьезным изменениям

Эксперты по правовым вопросам говорят, что предлагаемая встряска многовековых правил налогообложения наследства будет иметь серьезные последствия по всей Великобритании.

Правительство Великобритании недавно объявило, что текущий налоговый статус без постоянного места жительства отменяется с апреля 2025 года, что существенно повлияет на правила налогообложения наследства.

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На протяжении более 200 лет обязательства по налогу на наследство основывались на месте жительства человека – его постоянном доме. Это позволяло резидентам Великобритании, не имеющим постоянного места жительства, ограничить размер налога на наследство.

Однако новые правила, предложенные в бюджете на март 2024 года, изменят налог на наследство, взимая его по месту резидентности, а не по месту жительства.

В соответствии с действующей системой, иностранные жители, доказавшие, что их постоянное место жительства (домициль) находится за пределами Великобритании, могут претендовать на статус недомициля. Это позволяет им ограничить свои обязательства по уплате налога на наследство, даже если они проводят большую часть своего времени в Великобритании.

С апреля 2025 года любой резидент Великобритании в течение как минимум 4 из последних 7 налоговых лет будет платить налог на прибыль и налог на прирост капитала по активам по всему миру. После 10 лет проживания их активы по всему миру также, вероятно, будут облагаться налогом на наследство в размере до 40%.

Изменения существенно повлияют на жителей Ближнего Востока, которые имеют связи с Великобританией, но претендуют на статус нерезидента, чтобы минимизировать налоги, сообщили эксперты Arabian Business.

Чтобы не стать налоговым резидентом Великобритании по новым правилам, ближневосточным инвесторам придется тщательно отслеживать дни, которые они проводят в стране.

Некоторые налоговые соглашения, например, соглашения с Индией и Пакистаном, в настоящее время могут отменять 15-летний период освобождения от налога на наследство для лиц, не являющихся домохозяйствами. Но не ясно, обеспечат ли эти договоры защиту в соответствии с режимом проживания.

Удивительно, но многие долгосрочные эмигранты ошибочно полагают, что они потеряли статус постоянного места жительства в Великобритании, хотя их все еще можно считать постоянно проживающими в соответствии со сложными правилами.

Чтобы потерять статус постоянного места жительства, необходимо разорвать все связи с Великобританией и предоставить убедительные доказательства наличия нового постоянного места жительства за рубежом. Даже одна оставшаяся связь, такая как недвижимость в Великобритании, может сохранить постоянное место жительства в Великобритании.

Начиная с 6 апреля следующего года (с учетом переходных положений) база денежных переводов должна быть отменена и заменена новым налоговым режимом, ориентированным исключительно на резидентство.

Наибольшее влияние новое правило окажет на физических лиц, которые в настоящее время являются налоговыми резидентами Великобритании и не проживают в Великобритании (RND).

Для большинства иностранных инвесторов, владеющих недвижимостью в Великобритании, изменения будут иметь ограниченное влияние. Их британские активы по-прежнему будут облагаться налогом на наследство, как и сейчас.

Новое 4-летнее освобождение от налогов может даже привлечь больше иностранцев к временному проживанию в Великобритании в инвестиционных целях.

Существующие оффшорные трасты и компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, необходимо будет пересмотреть до того, как вступят в силу правила 2025 года. Любые стратегии по смягчению воздействия нового режима налога на наследство необходимо будет реализовать в 2024/25 налоговом году.