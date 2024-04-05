Работа на высоте

Результатами СОУТ работа с высокими стеллажами была отнесена к работам на высоте.

Работник предприятия, замещающая должность инженера - технолога, обратилась в суд с требованием признать незаконным приказ о расторжении трудового договора (далее по тексу- ТД) и восстановить на работе в прежней должности.

Все услуги по этой теме:

Как следует из материалов дела, в должностные обязанности истца входили работа с документами, разработка технологической документации и ее совершенствование.

В связи с пандемией, работодателем были произведены перестановки и установлены стеллажи, в которых хранились соответствующие документы и материалы для работы Истца. В связи с большим объемом документации, были установлены высокие стеллажи, требующие применение лестницы, для доступа к папкам, хранящиеся на верхних полках. Изменение рабочих мест потребовало проведения мероприятий по специальной оценке условий труда с привлечением соответствующих организаций. В результате оценки было установлено, что рабочее место истца определяется «как работа на высоте».

В связи с вышесказанным, лица, замещающие соответствующие должности, рабочее место которых, предусматривает работу на высоте, должны пройти медицинское обследование. В результате обследования медицинская комиссия установила негодность истца для работы на высоте. Доступен труд без права работы на высоте.

Работодатель, основываясь на заключении медицинской комиссии, предложил иные вакантные должности, не противопоказанных истцу. В связи с отказом работника от предложенных вакансий, работодатель расторгнул трудовой договор.

Суды первой и апелляционной инстанции в иске отказали, указав на наличие оснований для правомерного расторжения ТД.