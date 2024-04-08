Как открыть компанию в Макао Материал редакции

Макао имеет удачное расположение и развитую инфраструктуру. Отлично подходит для инвесторов, которые планируют тесно работать с Китаем. Регион считается подходящим для торговли, также экономика Макао остается стабильной в течение последних 10 лет. Макао является свободным портом без валютного контроля, что открывает доступ к свободному движению средств. Это ключевая привлекательность региона для инвесторов. Ниже рассмотрим варианты регистрации бизнеса в Макао.

Чем Макао привлекателен для ведения бизнеса

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С 1999 года, Макао является специальным административным районом Китая и обладает определенной самостоятельностью в законодательной сфере – действует специальный однопалатный законодательный орган. Поэтому в Макао действует свой, отличный от Китая, Торговый кодекс, который регулирует деятельность бизнеса. Благодаря своей автономии по многим вопросам, отсутствию валютного регулирования, а также являясь свободным портом, регион привлекает иностранных инвесторов.

До 2021 года, Макао оставался офшорной юрисдикцией, чем и привлекал потенциальных инвесторов. Однако в рамках обязательства Макао соблюдать стандарты и принципы ОЭСР в экономической политике и политике развития, в частности, в рамках борьбы с трансграничным уклонением от уплаты налогов и содействия налоговой прозрачности, Законодательное собрание Макао приняло решение о прекращении оффшорного режима Макао в июле 2021 года.

Однако несмотря на то, что зона Макао больше не считается офшорной, она остается местом притяжения для инвестиционных вложений из-за границы и имеет позитивный прогноз по развитию по сравнению с другими юрисдикциями.

На это оказывают влияние следующие факторы:

Отсутствие ограничений для иностранных инвесторов по созданию компаний/приобретению долей в существующих предприятиях; Макао – свободный порт (нет импортных и экспортных пошлин);

Наличие торгового соглашения с Европейским союзом. В соответствии с соглашением, Макао и ЕС могут сотрудничать в области промышленности, инвестиций, науки и технологий, энергетике, информации, обучении и других областях.

В Макао действует один из самых привлекательных налоговых режимов для бизнеса по сравнению с рядом иных юрисдикций:



Налог на прибыль уплачивается по прогрессивной ставке от 3-12%. Однако прибыль до 600 000 МОР налогом не облагается;

В Макао нет НДС, требований КИК, налога у источника, правил тонкой капитализации;



Есть налоговые льготы для инвестиционных компаний, производственных предприятий, туристических объектов и финансовых лизинговых компаний.



Стоит отметить также, что китайский и португальский языки являются официальными языками Макао, что является уникальным преимуществом для ведения бизнеса между китайскими компаниями и компаниями из португалоговорящих стран. Тем не менее, английский язык широко используется в бизнесе, торговле и туризме.

Формы регистрации бизнеса в Макао

Оформить свой бизнес в Макао можно в следующих формах:

Местная компания Филиал иностранной компании Представительство иностранной компании В качестве индивидуального предпринимателя

Местная компания в Макао

Местная компания может быть структурирована по-разному – в Макао множество организационно-правовых форм, что позволяет создать нужную структуру и индивидуально подстроить её под нужды бизнеса.

Общество с неограниченной ответственность (Unlimited liability Company) – в нашем понимании эта форма схожа с партнерством, поскольку двое лиц (минимальное количество) вкладывают капитал в предприятие и делят доходы в соответствии со сделанными вкладами. Партнеры несут солидарную ответственность по долгам общества. При регистрации данной формы нет необходимости подавать заявление о регистрации в Управление коммерческой регистрации. Однако заявление должно быть обязательно подано в Управление финансового обслуживания за 30 дней до регистрации компании;

– в нашем понимании эта форма схожа с партнерством, поскольку двое лиц (минимальное количество) вкладывают капитал в предприятие и делят доходы в соответствии со сделанными вкладами. Партнеры несут солидарную ответственность по долгам общества. При регистрации данной формы нет необходимости подавать заявление о регистрации в Управление коммерческой регистрации. Однако заявление должно быть обязательно подано в Управление финансового обслуживания за 30 дней до регистрации компании; Общество со смешанной ответственностью по квотам (Mixed Liability Company by Quotas); Общество со смешанной ответственностью по акциям (Mixed Liability Company by Shares) – смешанные общества имеют в своем составе 2 вида партнеров – с ограниченной и неограниченной ответственностью. Управлением вправе заниматься только второй вид партнеров;



– смешанные общества имеют в своем составе 2 вида партнеров – с ограниченной и неограниченной ответственностью. Управлением вправе заниматься только второй вид партнеров; Общество с ограниченной ответственностью по квотам (Limited Liability Company by Quotas) – квота представляет собой фиксированную долю участия в капитале компании. Управлением занимаются «держатели квоты», как физические, так и юридические лица. Должно быть как минимум 2 участника (максимальное количество – 30). Держателями квоты могут быть также и нерезиденты Макао. В отличие от акций, квоты не подтверждаются сертификатами. Минимальный размер уставного капитала составляет 25 000 MOP;



– квота представляет собой фиксированную долю участия в капитале компании. Управлением занимаются «держатели квоты», как физические, так и юридические лица. Должно быть как минимум 2 участника (максимальное количество – 30). Держателями квоты могут быть также и нерезиденты Макао. В отличие от акций, квоты не подтверждаются сертификатами. Минимальный размер уставного капитала составляет 25 000 MOP; Общество с ограниченной ответственностью по индивидуальной квоте (Limited Liability Company by an Individual Quota) ;



; Общество с ограниченной ответственностью по акциям (Limited Liability Company by Shares) – минимальный размер уставного капитала больше – 1 000 000 MOP. Также в компании должно быть не менее 3х акционеров. Также в компании обязательно должны быть следующие 3 органа:

- Совет общих собраний (Board of General Meetings),

- Совет директоров и

- Наблюдательный Совет.

Наблюдательный совет состоит из трех участников, один из которых должен быть зарегистрированным аудитором или аудиторской фирмой. При этом обязанности Наблюдательного совета могут быть полностью возложены на зарегистрированного аудитора или аудиторскую фирму, и в этом случае фирма или аудитор становятся единоличным руководителем вместо Наблюдательного Совета.



Самым удобным для иностранного инвестора является регистрация в форме Общества с ограниченной ответственностью по квотам, а также открытие филиала иностранной компании.

Участники общества могут быть гражданами и резидентами любых государств. В Макао не обязательно назначать местное лицо в структуру.

Особенности открытия филиала иностранной компании в Макао

Первым же основным отличием от регистрации местной компании является обязательное назначение местного представителя – резидента Макао (директор филиала). Однако, если уставный капитал филиала превышает 1 000 000 MOP, в структуре также обязательно должен присутствовать секретарь и наблюдательный совет (Supervisors).

Наблюдательный совет состоит из 3 аудиторов, один из которых является сертифицированным бухгалтером в Макао. Также в компании может быть 1 наблюдатель – также сертифицированный бухгалтер. Секретарь может быть резидентом любой страны, не обязательно резидентом Макао.

Минимальный размер уставного капитала, тем не менее, составляет 25 000 MOP – столько же и у Общества с ответственностью, ограниченной квотами.

Несколько слов о налогообложении бизнеса в Макао

В Макао существует 2 типа налогоплательщиков:

Группа А – те компании/филиалы, уставный капитал которых равен или превышает 1 000 000 MOP, или те компании, чья зарегистрированная средняя прибыль превышает 1 000 000 MOP в течение 3 лет подряд. Эти компании обязаны пользоваться услугами сертифицированного бухгалтера для ведения учета, поскольку налоговые декларации в данном случае подписываются и директорами компании, и бухгалтером. К данной группе налогоплательщик может инициативно причислить себя сам. Группа B – все остальные компании/филиалы, представляющие 99% налогоплательщиков Макао. Этим компаниям просто необходимо подавать ежегодные налоговые декларации с указанием доходов, расходов и результатов. Декларация представляет собой двухстраничный документ.

И филиал, и местная компания попадают под налогообложение по одинаковой ставке налога на прибыль 12% в случае, если доход превышает 600 000 MOP.

Однако, в случае с филиалом иностранной компании, нужно иметь в виду, что иностранная компания также может попасть под уплату налога на прибыль на территории Макао, если филиал будет использовать доход головной компании для осуществления деятельности на территории САР. Но это может произойти только с решения налогового органа.