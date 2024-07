Ранее в качестве примеров юрисдикций, которые не разрешают редомицилирование компаний (ни к себе, ни со своей территории), всегда называли Великобританию и Гонконг. Однако отношение к возможности редомициляции постепенно меняется даже в этих юрисдикциях… С 1 ноября 2021 года в Гонконге начал функционировать механизм редомицилирования, при котором инвестиционные фонды, зарегистрированные в других юрисдикциях, разрешено переводить в Гонконг: «new fund re-domiciliation mechanisms for existing funds set up in corporate or limited partnership form outside Hong Kong to re-locate their registration and operation to Hong Kong and to be registered as open-ended fund companies (OFCs) or limited partnership funds (LPFs) respectively». Соответствующий пресс-релиз был опубликован в сентябре 2021 года. Пока речь идет только об инвестиционных фондах, но начало уже положено.Примерно в то же время (осенью 2021 года)начали вестись консультации по поводу разрешения редомицилирования компаний. Основной акцент, конечно же, был сделан на «inward re-domiciliation regime» (по аналогии с Сингапуром), поскольку Великобритании более интересны «входящие редомицилирования», но не исключено, что в итоге будут разрешены переводы компаний «в обе стороны». Консультации завершились в начале 2022 года и, насколько известно, сейчас разработкой предложений по внедрению режима редомицилирования в Великобритании занимается специальная экспертная группа ( Independent Expert Panel on Corporate Re-domiciliation ).