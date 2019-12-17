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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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БВО уточнили информацию о создании островной криптовалюты

В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что Британские Виргинские Острова анонсировали создание своей виртуальной валюты.

Ольга Кутяева
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БВО уточнили информацию о создании островной криптовалюты
БВО уточнили информацию о создании островной криптовалюты

В пресс-релизе от 13 декабря правительство островов уточнило информацию: Британские Виргинские Острова не разрабатывают и не запускают свою собственную национальную криптовалюту - ни само правительство, ни в партнерстве с какой-либо другой организацией - для замены доллара США цифровой валютой.

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Власти островов позиционируют территорию как центр цифровых технологий, инноваций и предпринимательства и в этом отношении стремятся создать благоприятную среду для ведения бизнеса. Частью этого направления стало успешное проведение правительством цифрового симпозиума 3 декабря 2019 года. Также правительство островов получило предложения и выражения заинтересованности от многочисленных международных компаний, которые хотели бы предлагать свои услуги на территории островов. Одной из таких компаний является LifeLabs.io, которая занимается криптовалютой, по материалам которой и прошла новость в СМИ.

На основе презентаций, сделанных LifeLabs, компания намерена предложить продукт с буквами «BVI» в названии бренда. Однако это не означает, что конкретный продукт был разработан в сотрудничестве с правительством БВО или что он будет принят в качестве национальной валюты территории.

Правительство островов уточнило, что в настоящее время стремится создать экономическое пространство с использованием современных технологий, где и жители, и предприятия сохранят свободу выбора способов ведения бизнеса на основе своих собственных предпочтений. Принятие таких технологий сможет происходить без каких-либо изменений, связанных с официальной валютой территории.

Также правительство БВО в своем пресс-релизе отметило, что заинтересовано в изучении предложений, которые улучшат качество жизни граждан, обеспечат экономическую стабильность и устойчивость и позволят территории сохранить и улучшить свою конкурентоспособность в авангарде цифровых инноваций, особенно в области финансов.

#Британские Виргинские Острова#криптовалюта#технологии
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Британские Виргинские Острова#криптовалюта#технологии