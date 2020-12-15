Economic Substance на Виргинских островах: как обеспечить экономическое присутствие на БВО Материал редакции

Требования закона об экономическом присутствии на БВО, принятого в 2019 г., не так строги, как может показаться. Да, компании обязаны арендовать реальный офис, нанимать сотрудников и нести соразмерные их деятельности расходы в стране регистрации - но это относится не ко всем и не во всех случаях, а также сабстенсу на БВО есть более бюджетные альтернативы.

То, как представляют "сабстанс на BVI" большинство клиентов. Да, это популярный "вариант". Но есть и альтернативы ему

Что такое экономическое присутствие или «сабстенс» (economic substance) на БВО?

Все услуги по этой теме:

Целью закона об экономическом присутствии на Британских Виргинских островах является борьба с т.н. «shell companies», фирмами-однодневками.

Экономическое присутствие на БВО: особенности и решение

Такие фирмы-однодневки не имеют сотрудников и не осуществляют продуктивной деятельности, направленной на извлечение прибыли. Они не выполняют работ, не оказывают услуг, не производят товаров и не участвуют в их транспортировке и т.д., а выступают, как правило, посредниками и промежуточными звеньями в договорных отношениях между полноценными, ведущими реальную деятельность лицами. Иными словами, они не имеют «economic substance» - реальной экономической составляющей. Целесообразность их существования сомнительна, и поэтому деятельность таких компаний ассоциируется с уклонением от уплаты налогов и преследованием других неправомерных целей.

Возможность создавать и использовать компании, не имеющие реального substance на Виргинских островах и не уплачивающие налоги в стране регистрации, является критерием недостаточной налоговой прозрачности такой страны и основанием для внесения ее в «серые» и «черные» списки.

BVI Economic Substance Act, 2018

Соответствующие нормативные положения существуют на уровне Европейского Союза, а также на международном уровне – в рамках Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Именно по результатам консультаций и переговоров с этими двумя международными организациями правительство Британских Виргинских Островов приняло закон, обязывающий компании либо иметь реальное экономическое присутствие по месту регистрации, либо подтверждать свою налоговую резидентность в любой другой стране.

Схожие требования приняли многие другие низконалоговые юрисдикции, в том числе Белиз, Маршалловы Острова, Панама и Объединенные Арабские Эмираты.

Иными словами, требования об экономическом присутствии – это не местная особенность Британских Виргинских островов, а мировая тенденция, которая, так или иначе, коснется всех оффшорных территорий.

Закон БВО об экономическом присутствии (компаний и ограниченных партнерств) Перевод на русский язык самой актуальной версии закона - с поправками от 2019 года Подробнее

Что считается достаточным substance на БВО?

Согласно «Закону об экономическом присутствии» (BVI Economic Substance Act, 2018), компания отвечает требованиям, если компания:

заявляет себя налоговым резидентом БВО и заявляет себя налоговым резидентом другой страны и - управление ей осуществляется на БВО; - она не имеет как такового substance на БВО, но может подтвердить свою налоговую резидентность в другой юрисдикции. - в ней трудоустроено достаточное (относительно масштаба ее деятельности) количество квалифицированных сотрудников, физически находящихся на БВО; - она имеет реальный, пригодный для физического использования офис, в котором находится необходимое для ее деятельности оборудование; - она осуществляет основную доходообразующую деятельность, установленную в законе.

Для компаний, деятельность которых связана с информационными технологиями, и холдингов на Британских Виргинских островах предусмотрены свои особенности, но в этой статье мы не будем на них останавливаться.

В общем и целом, компания имеет economic substance на БВО, если у нее есть сотрудники, реально работающие в арендованном офисе на территории Виргинских островов, который несет разумные для деятельности данного вида и данного объема расходы.

Однако важно понимать, что выполнять эти требования обязана не каждая компания, зарегистрированная на БВО, а только те из них, которые ведут какие-либо из прямо перечисленных в законе видов деятельности.

Дорожная карта: алгоритм действий для соблюдения требований о сабстанс на БВО

Что такое релевантная деятельность (relevant activity) для целей закона об экономическом присутствии?

Релевантная деятельность - это такая, ведение которой обязывает компанию выполнять требования о substance на Британских Виргинских островах в соответствии с принятым законодательством. К релевантным отнесены следующие виды деятельности:

холдинговая;

дистрибьютерская и сервисная;

банковское дело;

страхование;

управление фондами;

деятельность в качестве головной компании группы;

судоходство;

владение интеллектуальной собственностью; и

финансы и лизинг.

Если ваша компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, используется для финансирования других юридических лиц, она может подпадать под последнюю категорию, что потенциально влечет за собой обязанность обеспечить substance на Британских Виргинских островах. Рассмотрим подробнее, что она собой представляет.

Что значит «финансы и лизинг» в законе об экономическом присутствии БВО?

Закон об экономическом присутствии дает широкое определение финансовой и лизинговой деятельности – это оказание кредитных услуг любого рода за вознаграждение. Иными словами, в эту категорию попадают не только лицензируемые финансовые компании, но и юридические лица, которые просто выдают займы и получают по ним доход в виде процентов. Однако это не значит, что само по себе получение процентов по договору займа автоматически влечет признание вашей деятельности релевантной и возникновение обязанности создавать substance на Виргинских островах. Здесь будет иметь значение ряд критериев.

Что такое «основная доходообразующая деятельность» и какое значение она имеет для экономического присутствия?

Основная доходообразующая деятельность (сore income-generating activity, CIGA) – это те основные операции, выполнение которых позволяет заключить, что компания ведет тот или иной вид релевантной деятельности. Закон об экономическом присутствии определяет содержание CIGA для каждого вида релевантной деятельности на БВО.

Так, для финансовой и лизинговой деятельности – это:

согласование условий финансирования;

определение и приобретение имущества, сдаваемого в лизинг;

установление условий и сроков;

текущий контроль и пересмотр любых соглашений;

управление рисками.

Иными словами, само по себе заключение договора займа представляет собой установление условий и сроков финансирования, является CIGA финансовой деятельности и потенциально может привести к необходимости создавать сабстенс на БВО. Однако это не единственный фактор, имеющий значение при классификации займа как релевантной деятельности.

Что такое вознаграждение (economic consideration) в рамках финансовой и лизинговой деятельности?

В определении финансовой и лизинговой деятельности, содержащемся в законе об экономическом присутствии, прямо установлено, что речь идет только о выдаче займа за вознаграждение. Перечень видов вознаграждения закон оставляет открытым, ограничиваясь только прямым указанием на то, что выплата процентов относится к их числу. Важно понимать, что речь идет не только о самом факте вознаграждения, но также о его соотношении с другими доходами компании и волевом элементе: насколько ее деятельность ориентирована на получение этого вознаграждения.

Но что, если компания не только выдает займы? Ведь вполне вероятно, что кроме выдачи займов она может осуществлять и другие операции, приносящие доход. Будет ли в этом случае деятельность считаться релевантной, и потребуется ли в связи с этим организовывать сабстенс? Ответ на этот вопрос зависит от соотношения доходов от займов и иных доходов.

Если большинство средств, которые получает компания – это проценты по займам, то очевидно, что финансовые операции будут для нее основными, что повлечет обязанность выполнить требование о substance на Виргинских островах. Вместе с тем, возможен случай, когда она ведет несколько в равной степени значимых видов деятельности, и, если один из них – это выдача займов и получение по ним процентов, она также будет обязана выполнить требование об экономическом сабстенсе. Избежать признания выдачи займов релевантным для целей закона об экономическом присутствии можно только в том случае, если такая выдача займа носила единовременный характер.

Что такое единовременные операции (one-off transactions)?

Понятие единовременной операции не установлено в законодательстве Британских Виргинских островов – оно сложилось в практике, и его содержание толкуется и определяется индивидуально применительно к каждому отдельному случаю.

В самых общих чертах, единовременной можно считать такую операцию, которая была совершена без намерения осуществлять подобные операции повторно, без намерения развить на ее базе устойчивое экономическое отношение .

Очевидно, что наиболее убедительным доказательством будет либо полное отсутствие повторных операций, либо их очень небольшое количество и значительная удаленность друг от друга во времени. Так, например, предоставление возобновляемого кредита – т.е., по сути, серии займовых траншей – вряд ли может быть признано единовременной операцией.

Смежным понятием является т.н. побочная деятельность (incidental activity) – такая, которая осуществляется в дополнение к основной и не может вестись самостоятельно. Например, на продавца, который поставляет товары в кредит, требования закона и понятие релевантности не распространяются – как и необходимость обеспечивать экономическое присутствие на БВО.

Относятся ли беспроцентные займы к релевантным видам деятельности и требуют ли создание сабстенс на БВО?

Нет, не относятся. Деятельность, которая не приносит доход, не считается релевантной по смыслу закона об экономическом присутствии. Вместе с тем, важно понимать, что значение имеет отсутствие доходов по займу в течение отчетного периода (начался 30 июня 2019 г.).

В качестве иллюстрации, рассмотрим пример из нашей практики. Компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, получала доход как от торговых операций, так и в виде процентов по нескольким договорам займа, среди которых были как беспроцентные, так и возмездные. Эти займы явно не имели единовременный или побочный характер и приносили значительный доход.

Тем не менее, проанализировав отчетность этой компании, профильные юристы на БВО пришли к выводу, что ее деятельность не будет считаться релевантной, если она заключит дополнительные соглашения к возмездным займам, которые конвертируют их в беспроцентные, начиная с первого дня отчетного периода.

Таким образом, с заключением этих дополнительных соглашений необходимость создавать сабстенс отпала.

Вместе с тем, не стоит забывать, что, даже если деятельность компании не подпадает под определение релевантной и финансовой, она может быть признана релевантной по другим критериям и в других категориях: например, если она совершает обозначенные в законе об экономическом присутствии операции с лицами, которые входят с ней в одну группу.

4 изображения

Как подтвердить, что требования об экономическом присутствии на БВО выполнены?

В конце отчетного периода регистрационный агент компании обязан подать в государственные органы отчет о классификации ее деятельности в соответствии с законом об экономическом присутствии. В отчете говорится, является ли деятельность релевантной, и, если да, то выполнены ли требования о сабстенс.

Такой отчет подается на базе решения директора компании. Однако в дальнейшем государственные органы БВО могут провести проверку заявленной в отчете классификации.

Убедительным аргументом в пользу правильности классификации при такой проверке будет заключение специализированного юриста из крупной профессиональной фирмы на Британских Виргинских Островах.

Такие заключения даются в разных форматах, с разной степенью подробности и глубины анализа ситуации. Для компании, нерелевантность деятельности которой очевидна, будет достаточно упрощенной оценки в автоматизированном электронном формате: ее можно получить на основе той базовой информации, которая имеется у регистрационного агента при документальном оформлении классификации.

Однако если характер операций допускает двоякое толкование, мы настоятельно рекомендуем получить полноценное юридическое заключение для целей закона об экономическом присутствии на БВО: оно будет подготовлено по результатам подробного изучения вашей деятельности, и в нем будут содержаться индивидуализированные выводы.

Что требуется для подготовки юридического заключения для целей закона об экономическом присутствии?

Для того чтобы подготовить достоверное и подробное заключение, требуются управленческая отчетность Вашей компании, зарегистрированной на БВО, отчет о ее прибылях и убытках, тексты действующих в отчетный период договоров, а также основная информация о контрагентах. Также, скорее всего, нужно будет предоставить ответы на несколько уточняющих вопросов, которые возникнут в ходе рассмотрения документов.

Что делать, если деятельность релевантная и сабстенс нужен?

2. Компанию можно редомицилировать (перевести) в другую юрисдикцию, где нет требований об economic substance (например, на Кипр, в ОАЭ или Сейшельские Острова)

3. Можно подтвердить налоговое резидентство в другой стране

Как создать substance на БВО?

Офис на БВО

Создание экономического присутствия на БВО подразумевает, как минимум, аренду офиса и наем сотрудников. Имея опыт открытия собственного офиса, мы будем рады помочь вам с обеими задачами.

Стоимость аренды офиса на Британских Виргинских островах будет зависеть от его размера, расположения и вместительности. Мы будем рады помочь вам с подбором подходящего помещения и оформлением договора аренды. Стоимость аренды офиса на БВО составит от 2000 USD при размере 100 кв. м, агентское вознаграждение будет равно стоимости 0,5 – 1 месяца аренды.

При найме сотрудников необходимо иметь в виду трудовое законодательство Британских Виргинских островов, которое, помимо прочего, устанавливает обязанность работодателя письменно информировать каждого работника о ключевых условиях его трудоустройства, уплачивать налог на заработную плату и отчисления на социальное страхование. Если вы планируете нанимать иностранных сотрудников, для них необходимо получить разрешение на работу на БВО, а также убедительно обосновать, почему у вас не получилось найти подходящей кандидатуры среди местных претендентов.

Важно помнить, что экономическое присутствие на Виргинских островах будет достаточным только в том случае, если размер штата компании и расходов, которые она несет по месту регистрации, соответствуют характеру, объему и сложности ее деятельности. Исходя из индивидуальных особенностей вашего бизнеса, возможно заранее рассчитать, что именно потребуется для организации оптимального economic substance.