Парламент Бельгии одобрил поправки к закону об исковой давности и другие налоговые меры

10 ноября Парламент Бельгии одобрил Закон о различных налоговых и финансовых положениях, который включает поправки по срокам исковой давности по расследованиям и начислениям, а также изменения в отношении процентов за просрочку платежа / возврата и специального взноса на социальное обеспечение.

Сроки исковой давности установлены следующим образом:

- стандартный 3-летний срок давности в случае своевременной подачи декларации;

- 4-летний срок давности, если декларация подана с опозданием или не подана;

- 6-летний срок давности в особых случаях, требующих более тщательного контроляжд когда:

налогоплательщик обязан представить местный файл;

налогоплательщик обязан представить отчет CbC;

налогоплательщик обязан декларировать платежи в юрисдикцию с низким или отсутствующим налогообложением без обмена информацией или в юрисдикцию, включенную ЕС в список стран, не сотрудничающих с ЕС;

в отношении потенциально неправомерных договоренностей о налоге у источника выплаты требуются освобождения, изъятия или сокращения в соответствии с налоговыми соглашениями или Директивой о материнских и дочерних компаниях (Директива 2011/96/EU) или Директивой о процентах и роялти (Директива 2003/49/EC);

декларация включает в себя вменение иностранного налога;

декларация включает информацию о трансграничных соглашениях, подлежащих отчетности, в соответствии с DAC6 (Директива (ЕС) 2018/822); или

декларация включает информацию от операторов платформ в соответствии с DAC7 или информацию аналогичного характера, при условии, что соответствующая сумма для данного налогоплательщика составляет не менее 25 000 EUR;

- 10-летний срок давности в отношении сложных деклараций, включающих определенные юридические соглашения, гибридные несоответствия и положения о CFC, который расширяет существующий 10-летний срок давности, когда налогоплательщик использует юридическое соглашение в низконалоговой или неналоговой юрисдикции, а также в случаях уклонения от уплаты налогов и мошенничества (продлен с 7 лет).

Наряду с максимальным 10-летним сроком давности, срок хранения документации и записей увеличен до 10 лет. Кроме того, аналогичные изменения внесены для поддержания равного режима с НДС, включая срок хранения 10 лет, увеличенный 4-летний срок давности за просрочку и непредставление документов, а также 10-летний срок давности за уклонение / мошенничество.

Изменения в отношении срока давности и апелляции в целом применяются с 1 января 2023 года, за исключением продления срока отмены дополнительных начислений, которое применяется с 1 января 2025 года.

В дополнение к изменениям, касающимся срока давности, закон также вносит изменения в процентные ставки по неуплаченным (несвоевременно уплаченным) налогам на прибыль, НДС, различным налогам и сборам, а также по возврату.

В Кодекс об НДС вносятся поправки, предусматривающие, что процентная ставка составляет установленную законом процентную ставку плюс 4% за:

несвоевременную уплату НДС; и

НДС, взимаемый с недостаточной налогооблагаемой суммы (базы).

Для возмещения НДС процентная ставка равна ставке, установленной для несвоевременной уплаты, минус 2%.

Эти изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.