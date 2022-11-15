Парламент Бельгии одобрил поправки к закону об исковой давности и другие налоговые меры

10 ноября Парламент Бельгии одобрил Закон о различных налоговых и финансовых положениях, который включает поправки по срокам исковой давности по расследованиям и начислениям, а также изменения в отношении процентов за просрочку платежа / возврата и специального взноса на социальное обеспечение.
Сроки исковой давности установлены следующим образом:
- стандартный 3-летний срок давности в случае своевременной подачи декларации;
- 4-летний срок давности, если декларация подана с опозданием или не подана;
- 6-летний срок давности в особых случаях, требующих более тщательного контроляжд когда:
- 10-летний срок давности в отношении сложных деклараций, включающих определенные юридические соглашения, гибридные несоответствия и положения о CFC, который расширяет существующий 10-летний срок давности, когда налогоплательщик использует юридическое соглашение в низконалоговой или неналоговой юрисдикции, а также в случаях уклонения от уплаты налогов и мошенничества (продлен с 7 лет).
Наряду с максимальным 10-летним сроком давности, срок хранения документации и записей увеличен до 10 лет. Кроме того, аналогичные изменения внесены для поддержания равного режима с НДС, включая срок хранения 10 лет, увеличенный 4-летний срок давности за просрочку и непредставление документов, а также 10-летний срок давности за уклонение / мошенничество.
Изменения в отношении срока давности и апелляции в целом применяются с 1 января 2023 года, за исключением продления срока отмены дополнительных начислений, которое применяется с 1 января 2025 года.
В дополнение к изменениям, касающимся срока давности, закон также вносит изменения в процентные ставки по неуплаченным (несвоевременно уплаченным) налогам на прибыль, НДС, различным налогам и сборам, а также по возврату.
В Кодекс об НДС вносятся поправки, предусматривающие, что процентная ставка составляет установленную законом процентную ставку плюс 4% за:
Для возмещения НДС процентная ставка равна ставке, установленной для несвоевременной уплаты, минус 2%.
Эти изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.
По материалам Orbitax
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