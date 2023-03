Шотландское партнёрство может быть оффшором: налоги LP, отчетность, преимущества и недостатки

Все услуги по этой теме:

Как правило, от шотландского LP не требуют подачи отчетности в Регистрационную палату, за исключением случаев, предусмотренных Правилами об отчетности партнерств 2008 года (The Partnerships (Accounts) Regulations 2008) и Правилами об отчетности и аудите компаний и партнерств 2013 года (The Companies and Partnerships (Accounts and Audit) Regulations 2013). В случае применения этих Правил полные партнеры, которые являются компаниями с ограниченной ответственностью, зарегистрированными в Соединенном королевстве, обязаны приложить копию отчетности партнерства к копии отчетности компании с ограниченной ответственностью.