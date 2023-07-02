Инвестиции в недвижимость – это один из наиболее консервативных, традиционных, однако эффективных инструментов для вложения средств и направлений для ведения бизнеса. В условиях турбулентности и сложно прогнозируемых рисков сектор недвижимости в ОАЭ представляет собой не только заветный островок стабильности, но и, более того, перспективу устойчивого развития.
Ранее мы предлагали Вашему вниманию обзор возможностей для инвестирования в недвижимость ОАЭ физическими лицами. В этой статье мы рассмотрим возможности регистрации компании в Дубае под владение и осуществление сделок с недвижимостью.
В ОАЭ возможна регистрациях трёх типов компаний:
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В части приобретения недвижимости важно отметить некоторые особенности оншорных и оффшорных компаний:
Определившись с типом компании, необходимо выбрать и получить лицензию для осуществления коммерческой деятельности (аналогично, через филиал или компанию).
Виды деятельности фризон компаний и оффшорных компаний устанавливаются компетентными органами данных юрисдикций и являются уникальными для каждой юрисдикции. Так, различные опции по регистрации компании для коммерческой деятельности в сфере недвижимости предлагают, в частности, DMCC, IFZA и JAFZA.
Свободная Экономическая Зона DMCC предлагает возможность регистрации оншорных (фризон) компаний в эмирате Дубай, которые могут осуществлять деятельность, как на территории ОАЭ, так и за ее пределами. Такие компании получают лицензию (специальное разрешение от Администрации эмирата) в соответствии с тем видом деятельности, которым будут заниматься. Создание компаний в СЭЗ подразумевает возможность получения резидентских виз для участников/сотрудников, а также их семей, что является несомненным плюсом.gsl.org
Виды деятельности местных компаний определяются Департаментом экономики и туризма Дубая (Dubai Economy Department, DED), который осуществляет регистрацию местных компаний.
Важно чётко определить, чем именно будет заниматься компания, поскольку получение лицензии одного типа и ведение деятельности, не подпадающей под выбранную лицензию, будет грубым нарушением и повлечёт за собой штрафы и множество неприятностей.
a) Компания предполагает заниматься сдачей в аренду собственной недвижимости – деятельность Leasing & Management of Self-Owned Property. Для действительности лицензии требуется одобрение от одного из регулирующих Учреждений Департамента Земельного Департамента Дубая (Real Estate Regulating Authority, RERA), так называемый RERA Certification. Без получения одобрения от RERA компания не сможет осуществлять деятельность.
b) Компания собирается приобретать, а затем продавать недвижимость – деятельность Buying and Selling of Real Estate. Для действительности лицензии также требуется одобрение от RERA. Данный вид деятельности нельзя совмещать с девелоперской деятельностью.
c) Компания будет вовлечена в брокерскую деятельность в сфере недвижимости – виды деятельности Real Estate Buying & Selling Brokerage или Leasing Property Brokerage Agents
d) Компания планирует заключать договоры аренды с собственником, а затем сдавать недвижимость в субаренду – деятельность Leasing and Management of other people's property. Вид деятельности подразумевает управление коммерческими, жилыми, промышленными зданиями через заключение договоров аренды с собственником с целью сдачи недвижимости в субаренду, а также заключение договоров с фирмами, отвечающими за техническое обслуживание, охрану и выдачу договоров арендаторам. Для действительности лицензии требуется одобрение от RERA. Одобрение от RERA получается после регистрации компании.
Необходимо различать, что данная деятельность не является брокерской и, более того, не может сочетаться с брокерской деятельностью.
e) Компания будет заниматься сдачей в краткосрочную аренду обставленных мебелью апартаментов – деятельность Vacation Homes Rental. Вид деятельности охватывает содействие в сдаче в аренду недвижимости на непродолжительный срок (на посуточной, понедельной, помесячной основе), обставленной мебелью. В отличие от упомянутых выше лицензий, для действительности «Vacation Homes Rental» нужно получить одобрение от Департамента Экономики и Туризма. Одобрение от Department of Economy and Tourism получается после регистрации компании. При этом типе лицензии совмещение с другими видами деятельности запрещено.
Фризона International Free Zone Authority была основана в августе 2018 года в Фуджейре и переехала в Дубай в августе 2020 года. В настоящее время она находится под патронатом Dubai Silicon Oasis Authority (DSOA). Это одна из самых молодых зон свободной торговли в Эмиратах. IFZA Dubai предлагает лицензии на основе ассортимента масштабируемых решений для создания бизнеса, охватывающих более 2000 профессиональных, коммерческих и промышленных видов деятельности. Создание компаний в СЭЗ подразумевает возможность получения резидентских виз для участников/сотрудников, а также их семей, что является несомненным плюсом.gsl.org
В силу специфики каждого типа компаний (оффшорной, оншорной, местной) порядок их учреждения не идентичен и требования получения согласований от государственных органов немного отличаются.
После регистрации компании может потребоваться совершение дополнительных действий: например, получение Broker ID Cards для лиц из компаний, занимающихся брокерской деятельностью.
Хотелось бы остановить внимание на двух немаловажных вопросах: получение брокерских карт и разрешения на публикацию компанией рекламы недвижимости
При регистрации компании, занимающейся брокерской деятельностью, обязательным пунктом является получение брокерских карт (Broker ID Card) на лиц и сотрудников компании, занимающейся брокерской деятельностью.
Несмотря на то, что законодательством Дубая не предусмотрено дополнительных требований к образованию или опыту работы менеджеров или участников компании, оказывающей брокерские услуги в сфере недвижимости, любое лицо в компании (в том числе инвестор, который не будет работать с клиентами) обязано сдавать экзамены от RERA.
Уровень успешного прохождения 85%. Есть возможность одной пересдачи. Если после пересдачи экзамен снова не будет пройден, нужно будет оплатить пошлину за повторную сдачу экзамена. Экзамен от RERA необходимо будет пересдавать ежегодно.
Помимо получения брокерской карты, также потребуется получение сертификата хорошего поведения от полиции Дубая (Police Clearance Certificate), адресованный в RERA или DLD.
После получения RERA Certificate и Broker ID информация о каждом брокере компании появляется на сайте DLD в разделе "Лицензированные брокеры" (Licensed Real Estate Brokers).
Для размещения рекламы недвижимости в Дубае (продажа, аренда), в том числе в газетах, на рекламных щитах, на сайтах объявлений, необходимо получить одобрение от RERA, Trakheesi permit.
У любой рекламной публикации об объекте недвижимости в Дубае есть уникальный номер (Trakheesi number).
Компания может получить Trakheesi permit на 1 месяц или 1 год на один тип публикуемых объявлений (например, только реклама в печатных изданиях).
В случае если планируются разные способы размещения рекламы недвижимости (например на сайте с объявлениями и реклама в печатных изданиях), необходимо получить Trakheesi permit на каждый из них отдельно.
Отдельно получаются Trakheesi permits и на размещение рекламы строящихся и уже построенных объектов недвижимости.
В случае ведения компанией брокерской деятельности необходимо ежегодно продлевать действие всех Broker Card и пересдавать экзамен от RERA.
В случае получения компанией разрешения на публикацию рекламы недвижимости, оно также подлежит ежегодному продлению.
Подводя итоги, если Вы рассматриваете регистрацию компании за границей для ведения деятельности в сфере недвижимости, то Дубай может быть весьма удачным решением. Поскольку помимо довольно лёгкой процедуры регистрации, он предлагает отличную инфраструктуру, а также возможность получения ВНЖ ОАЭ.
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