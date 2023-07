Все услуги по этой теме:

Регистрация компании c ограниченной ответственностью в Свободной экономической зоне DMCC, Дубай. | GSL

a) Компания предполагает заниматься сдачей в аренду собственной недвижимости – деятельность Leasing & Management of Self - Owned Property . Для действительности лицензии требуется одобрение от одного из регулирующих Учреждений Департамента Земельного Департамента Дубая (Real Estate Regulating Authority, RERA), так называемый RERA Certification. Без получения одобрения от RERA компания не сможет осуществлять деятельность.

b) Компания собирается приобретать, а затем продавать недвижимость – деятельность Buying and Selling of Real Estate . Для действительности лицензии также требуется одобрение от RERA. Данный вид деятельности нельзя совмещать с девелоперской деятельностью.

c) Компания будет вовлечена в брокерскую деятельность в сфере недвижимости – виды деятельности Real Estate Buying & Selling Brokerage или Leasing Property Brokerage Agents

d) Компания планирует заключать договоры аренды с собственником, а затем сдавать недвижимость в субаренду – деятельность Leasing and Management of other people's property. Вид деятельности подразумевает управление коммерческими, жилыми, промышленными зданиями через заключение договоров аренды с собственником с целью сдачи недвижимости в субаренду, а также заключение договоров с фирмами, отвечающими за техническое обслуживание, охрану и выдачу договоров арендаторам. Для действительности лицензии требуется одобрение от RERA. Одобрение от RERA получается после регистрации компании.