Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы добавлены в перечень юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС

На этой неделе принято решение о включении Антигуа и Барбуда, Белиза и Сейшельских островов в перечень юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом для целей налогообложения. Одновременно из перечня исключены БВО, Коста-Рика и Маршаллы.

На сегодняшний день список ЕС выглядит следующим образом:

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В этом раунде обновления перечня в него добавлены Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы. Все 3 юрисдикции попали в перечень, поскольку их усилия в отношении обмена налоговой информацией по запросу были признаны недостаточными (критерий 1.2).

БВО были исключены из списка, поскольку внесли достаточные изменения в систему обмена информацией по запросу (критерий 1.2) и будут переоценены в соответствии со стандартом ОЭСР. В ожидании этой переоценки данная юрисдикция включена в Приложение II.

Коста-Рика исключена из перечня, поскольку она изменила вредоносные аспекты режима освобождения от уплаты налога на доходы от иностранных источников (критерий 2.1).

Маршаллы исключены из списка, поскольку страна добилась значительного прогресса в обеспечении требований экономического присутствия (критерий 2.2).

В дополнение к списку несотрудничающих юрисдикций Совет утвердил обычный документ о состоянии дел (Приложение II), который отражает текущее сотрудничество ЕС с его международными партнерами и обязательства этих стран по соответствующему реформированию законодательства.

4 юрисдикции исключены из документа о состоянии дел (Приложение II). Иордания и Катар выполнили свои обязательства, изменив вредный налоговый режим. Монтсеррат и Таиланд выполнили все обязательства, связанные с предоставлением отчетности по уплаченным налогам в разрезе стран.

Данный список впервые был составлен в декабре 2017 года. Он является частью внешней стратегии ЕС в области налогообложения и призван внести вклад в предпринимаемые усилия по продвижению надлежащего налогового управления во всем мире.

Начиная с 2020 года, данный перечень обновляется 2 раза в год. Предыдущее обновление было в феврале 2023 года, следующее запланировано на февраль 2024 года.