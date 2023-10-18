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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы добавлены в перечень юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС

На этой неделе принято решение о включении Антигуа и Барбуда, Белиза и Сейшельских островов в перечень юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом для целей налогообложения. Одновременно из перечня исключены БВО, Коста-Рика и Маршаллы.

Ольга Кутяева
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На сегодняшний день список ЕС выглядит следующим образом:

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  1. Американское Самоа
  2. Ангилья
  3. Антигуа и Барбуда
  4. Багамы
  5. Белиз
  6. Вануату
  7. Виргинские острова США
  8. Гуам
  9. Палау
  10. Панама
  11. Россия
  12. Самоа
  13. Сейшелы
  14. Тринидад и Тобаго
  15. Острова Теркс и Кайкос
  16. Фиджи

В этом раунде обновления перечня в него добавлены Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшелы. Все 3 юрисдикции попали в перечень, поскольку их усилия в отношении обмена налоговой информацией по запросу были признаны недостаточными (критерий 1.2).

БВО были исключены из списка, поскольку внесли достаточные изменения в систему обмена информацией по запросу (критерий 1.2) и будут переоценены в соответствии со стандартом ОЭСР. В ожидании этой переоценки данная юрисдикция включена в Приложение II.

Коста-Рика исключена из перечня, поскольку она изменила вредоносные аспекты режима освобождения от уплаты налога на доходы от иностранных источников (критерий 2.1).

Маршаллы исключены из списка, поскольку страна добилась значительного прогресса в обеспечении требований экономического присутствия (критерий 2.2).

В дополнение к списку несотрудничающих юрисдикций Совет утвердил обычный документ о состоянии дел (Приложение II), который отражает текущее сотрудничество ЕС с его международными партнерами и обязательства этих стран по соответствующему реформированию законодательства.

4 юрисдикции исключены из документа о состоянии дел (Приложение II). Иордания и Катар выполнили свои обязательства, изменив вредный налоговый режим. Монтсеррат и Таиланд выполнили все обязательства, связанные с предоставлением отчетности по уплаченным налогам в разрезе стран.

Данный список впервые был составлен в декабре 2017 года. Он является частью внешней стратегии ЕС в области налогообложения и призван внести вклад в предпринимаемые усилия по продвижению надлежащего налогового управления во всем мире.

Начиная с 2020 года, данный перечень обновляется 2 раза в год. Предыдущее обновление было в феврале 2023 года, следующее запланировано на февраль 2024 года.

По материалам European Council

#Европейский Союз (ЕС)#черный список
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#черный список