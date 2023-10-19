Совет принял Директиву, направленную на развитие сотрудничества между национальными налоговыми органами (DAC8)

Совет ЕС принял Директиву, вносящую изменения в правила ЕС по административному сотрудничеству в области налогообложения. Поправки в основном касаются отчетности и автоматического обмена информацией о доходах от операций с криптоактивами и о предварительных налоговых решениях для наиболее состоятельных (high-net-worth) физических лиц.
Цель Директивы - укрепить существующую законодательную базу за счет расширения сферы действия обязательств по регистрации и отчетности и общего административного сотрудничества налоговых администраций.
Теперь будут охвачены дополнительные категории активов и доходов, такие как криптоактивы. Предусматривается обязательный автоматический обмен между налоговыми органами информацией, которую должны будут предоставлять отчитывающиеся поставщики услуг по работе с криптоактивами. До сих пор децентрализованный характер криптоактивов затруднял налоговым службам стран - членов ЕС обеспечение соблюдения налогового законодательства. Присущий криптоактивам трансграничный характер требует активного международного административного сотрудничества для обеспечения эффективного сбора налогов.
Настоящая директива охватывает широкий круг криптоактивов, основываясь на определениях, изложенных в Положении о рынках криптоактивов (MiCA). В сферу действия включены также криптоактивы, выпущенные децентрализованным способом, а также стейблкоины, включая токены электронных денег и некоторые неплатежеспособные токены (NFT).
7 декабря 2021 года Совет в своем докладе Европейскому Совету по налоговым вопросам указал, что ожидает от Европейской Комиссии представления в 2022 году законодательного предложения о дальнейшем пересмотре директивы 2011/16/EU об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC), касающегося обмена информацией о криптоактивах и налоговых решений для состоятельных лиц.
8 декабря 2022 года Комиссия представила предложение по Директиве Совета, вносящей изменения в директиву 2011/16/EU об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC8). Основными целями данного законодательного предложения являются следующие:
16 мая Совет достиг договоренности о своей позиции в отношении поправок к Директиве.
Европейский парламент принял свое мнение по Директиве 13 сентября в рамках процедуры консультаций.
Директива была принята государствами - членами в Совете единогласно. Теперь она будет опубликована в Официальном журнале и вступит в силу на 20-й день после опубликования.
По материалам European Council
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь