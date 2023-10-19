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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Совет принял Директиву, направленную на развитие сотрудничества между национальными налоговыми органами (DAC8)

Совет ЕС принял Директиву, вносящую изменения в правила ЕС по административному сотрудничеству в области налогообложения. Поправки в основном касаются отчетности и автоматического обмена информацией о доходах от операций с криптоактивами и о предварительных налоговых решениях для наиболее состоятельных (high-net-worth) физических лиц.

Ольга Кутяева
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Цель Директивы - укрепить существующую законодательную базу за счет расширения сферы действия обязательств по регистрации и отчетности и общего административного сотрудничества налоговых администраций.

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Теперь будут охвачены дополнительные категории активов и доходов, такие как криптоактивы. Предусматривается обязательный автоматический обмен между налоговыми органами информацией, которую должны будут предоставлять отчитывающиеся поставщики услуг по работе с криптоактивами. До сих пор децентрализованный характер криптоактивов затруднял налоговым службам стран - членов ЕС обеспечение соблюдения налогового законодательства. Присущий криптоактивам трансграничный характер требует активного международного административного сотрудничества для обеспечения эффективного сбора налогов.

Настоящая директива охватывает широкий круг криптоактивов, основываясь на определениях, изложенных в Положении о рынках криптоактивов (MiCA). В сферу действия включены также криптоактивы, выпущенные децентрализованным способом, а также стейблкоины, включая токены электронных денег и некоторые неплатежеспособные токены (NFT).

7 декабря 2021 года Совет в своем докладе Европейскому Совету по налоговым вопросам указал, что ожидает от Европейской Комиссии представления в 2022 году законодательного предложения о дальнейшем пересмотре директивы 2011/16/EU об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC), касающегося обмена информацией о криптоактивах и налоговых решений для состоятельных лиц.

8 декабря 2022 года Комиссия представила предложение по Директиве Совета, вносящей изменения в директиву 2011/16/EU об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC8). Основными целями данного законодательного предложения являются следующие:

  • расширение сферы автоматического обмена информацией в рамках DAC на информацию, которую должны будут сообщать провайдеры криптоактивов об операциях (передача или обмен) с криптоактивами и электронными деньгами. Расширение административного сотрудничества в этой новой области призвано помочь государствам-членам в решении проблем, возникающих в связи с цифровизацией экономики. Положения DAC8 о процедурах должной осмотрительности, требованиях к отчетности и других правилах, применимых к отчитывающимся поставщикам услуг в сфере криптоактивов, будут отражать Рамочную программу отчетности о криптоактивах (CARF) и набор поправок к Общему стандарту отчетности (CRS), которые были подготовлены ОЭСР по мандату G20. G20 одобрила CARF и поправки к CRS, которые, по ее мнению, являются неотъемлемыми дополнениями к глобальным стандартам автоматического обмена информацией;
  • расширение сферы применения действующих правил обмена налоговой информацией за счет включения положений об обмене предварительными трансграничными решениями в отношении состоятельных лиц, а также положений об автоматическом обмене информацией о дивидендах и аналогичных доходах, не подлежащих удержанию, с целью снижения рисков уклонения от уплаты налогов, избежания налогообложения и налогового мошенничества, поскольку действующие положения DAC не охватывают данный вид доходов;
  • внесение изменений в ряд других существующих положений DAC. В частности, предложение направлено на совершенствование правил представления отчетности и сообщения идентификационного номера налогоплательщика (TIN) с целью облегчения задачи налоговых органов по идентификации соответствующих налогоплательщиков и правильного начисления соответствующих налогов, а также на изменение положений DAC о штрафах, которые должны применяться государствами - членами к лицам за несоблюдение национального законодательства по требованиям к отчетности, принятого в соответствии с DAC.

16 мая Совет достиг договоренности о своей позиции в отношении поправок к Директиве.

Европейский парламент принял свое мнение по Директиве 13 сентября в рамках процедуры консультаций.

Директива была принята государствами - членами в Совете единогласно. Теперь она будет опубликована в Официальном журнале и вступит в силу на 20-й день после опубликования.

По материалам European Council

#DAC8#Европейский Союз (ЕС)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#DAC8#Европейский Союз (ЕС)