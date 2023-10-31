Вступление в силу законопроекта об экономических преступлениях в Великобритании открывает новые возможности для борьбы со злоупотреблениями в компаниях

Закон Великобритании об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act) получил королевскую санкцию, наделив регулирующий бизнес орган Companies House полномочиями по проверке личности директоров компаний, исключению из реестра компаний мошеннических организаций и обмену информацией с органами уголовного розыска.

Правоохранительные органы также получат расширенные полномочия по изъятию, замораживанию и возврату криптоактивов. Для крупных компаний вводится новый состав преступления - неспособность предотвратить мошенничество.

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Кроме того, вносятся изменения в публичные реестры бенефициарной собственности иностранных компаний, что позволит «общественным организациям» разоблачать коррупционеров.

Однако вступление в силу этих реформ ожидается не ранее 2024 года.

Закон отменяет требование о ведении компанией собственного реестра директоров, реестра адресов проживания директоров, реестра секретарей и реестра лиц, обладающих значительным контролем. Эта информация должна будет храниться только в централизованном порядке в Companies House. Информацию о бенефициарных владельцах не нужно будет вносить в реестр акционеров компании, однако правительство обязалось до конца 2023 года провести консультации о том, как повысить прозрачность акций, находящихся в трастовых и номинальных держателях.