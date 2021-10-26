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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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К вопросу об экономическом сабстансе офшорных компаний

Коротко и тезисно:

Ольга Кутяева
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1. Большинство СМИ и их источники достаточно широко (неточно и неполно) трактуют ‘Economic Substance Act’, в частности BVI 2019 Economic Substance (Companies and Limited Partnerships) Act (Коммерсантъ, РБК).

2. Это происходит отчасти потому, что BVI 2019 Economic Substance (Companies and Limited Partnerships) Act еще не принят. И, как говорится в Заявлении пресс секретаря Департамента Информации Правительства BVI, его принятие ожидается к 31 декабря 2018 года.

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3. На сегодняшний день данный Пресс-релиз -- единственный официальный источник информации о законе.

4. Однако из данного Пресс-релиза все-таки можно сделать ряд выводов о его содержании. В частности:

5. В течение 2019 года для каждой компании (партнерства) зарегистрированный агент должен установить ее налоговое резидентство.

6. ТОЛЬКО в случае, если таковым будет резидентство BVI, компания должна продемонстрировать свое экономическое присутствие (economic substance) на BVI.

В Н И М А Н И Е: В БОЛЬШИНСТВЕ СМИ ГОВОРИТСЯ О ТОМ, ЧТО В С Е ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРДИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ – ДЛЯ BVI ЭТО Н Е В Е Р Н О

7. В качестве подтверждения своего экономического присутствия на BVI зарегистрированному агенту должны быть представлены следующие документы информация: - финансовая отчетность; - количество сотрудников всего и на BVI в частности; - адрес офиса на BVI; - перечень оборудования на балансе, размещенного на BVI; - имена и данные ответственных лиц.

8. Данная информация будет отражена в системе BOSS

9. В случае если ответственные лица являются резидентами EC, информация будет передана в компетентные органы ЕС в рамках обмена налоговой информацией. Во всех остальных случаях она же будет раскрыта по запросу авторизованных органов BVI (FIA, FSC, ITA и др.).

10. В случае если налоговое резидентство компании будет заявлено сервис-провайдеру в стране за пределами BVI, следует отдельно изучить последствия такого шага для бенефициаров, директоров и сотрудников компании.

11. Какие документы должны быть предоставлены для целей подтверждения резидентства за пределами BVI - пока не известно. Ожидаем полного текста закона.

12. Компании – налоговые резиденты BVI, вовлеченные в следующие виды деятельности, ДОЛЖНЫ вести деятельность с BVI: - Банковский, страховой, фондовый и прочий финансовый бизнес. - Шиппинговый (судоходный) бизнес. - Холдинговая деятельность (!) и деятельность головной компании. - Деятельность по управлению (владению) интеллектуальной собственностью. - Дистрибьютерская и сервис-деятельность.

13. Возвращаясь к публикациям в СМИ по данной теме, хотим отметить, что несмотря на вышеуказанные упущения, представленный взгляд на разворачивающиеся события верен в подаче тенденции:

  • Да, действительно, в мире набирает силу тренд на создание Economic Substance (ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРИСУТСТВИЯ) оффшорных компаний как условие их существования.
  • Да, пожалуй, в данных обстоятельствах следует подумать о редомицилировании в НЕОФШОРНЫЕ территории.
  • Да, скорее всего, будет затруднительно в ряде оффшорных территорий, на BVI в частности, открыть реальный офис с привлечением местного персонала или путем перевода собственного персонала.
  • Да, действительно, ранее (в течение этого года) борьба «за экономик сабстенс» велась силами банков и финансовых институтов, которые ставили наличие развернутого офиса как условие открытие счета. Теперь же в борьбу включились сами оффшорные юрисдикции. См информацию про Белиз.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

#economic substance#Британские Виргинские Острова#законопроект#иностранная компания#оффшор
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#economic substance#Британские Виргинские Острова#законопроект#иностранная компания#оффшор