К вопросу об экономическом сабстансе офшорных компаний

2. Это происходит отчасти потому, что BVI 2019 Economic Substance (Companies and Limited Partnerships) Act еще не принят. И, как говорится в Заявлении пресс секретаря Департамента Информации Правительства BVI, его принятие ожидается к 31 декабря 2018 года.

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В Н И М А Н И Е: В БОЛЬШИНСТВЕ СМИ ГОВОРИТСЯ О ТОМ, ЧТО В С Е ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПОДТВЕРДИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ – ДЛЯ BVI ЭТО Н Е В Е Р Н О