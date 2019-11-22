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Российское право
Ольга Кутяева
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Трансграничные криптовалютные операции следует урегулировать всем миром

Анатолий Аксаков отметил, что регулирование вопроса трансграничных криптовалютных операций является общемировой задачей.

Ольга Кутяева
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Трансграничные криптовалютные операции следует урегулировать всем миром
Трансграничные криптовалютные операции следует урегулировать всем миром

Председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков на прошедшем форуме Digital FinTech Forum сообщил, что законопроект о цифровых активах, который пока никак не могут принять, не регулирует вопросы трансграничных операций в криптовалюте. В настоящее время власти не уделяют должного внимания этому вопросу. Однако он отметил, что если все поймут, что криптовалюты в трансграничных расчетах — это неизбежность, то, вполне возможно, поменяется законодательство.

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Он также сообщил, что дискуссия по этому вопросу проводится в настоящее время и на уровне стран Большой двадцатки. И все понимают, что урегулирование трансграничных криптовалютных операций в рамках одной страны не представляется возможным.

По законопроекту о цифровых активах Аскаков высказал пожелание о том, чтобы он был принят к концу этого года.

#законопроект#криптовалюта#цифровые активы
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#криптовалюта#цифровые активы