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Российские налоги
Ольга Кутяева
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Минфин опубликовал русскоязычный текст MLI Конвенции

31 октября Министерство финансов обнародовало текст Многосторонней конвенции по реализации мер Плана БЕПС.

Ольга Кутяева
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Минфин опубликовал русскоязычный текст MLI Конвенции
Минфин опубликовал русскоязычный текст MLI Конвенции

В последний день октября Минфин на своем сайте опубликовал русскоязычный текст Многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, так называемой AML Конвенции.

Этот документ является первым многосторонним документом в этой области, и его принятие было среди прочего вызвано необходимостью внести единообразие в применение налоговых соглашений. Документ не меняет сами налоговые соглашения (СОИДН), а применяется вместе с ними, тем самым модифицируя их.

На сегодняшний день MLI Конвенцию подписали 90 государств, и из 37 них уже ее ратифицировали, в том числе и наша страна. Россия присоединилась к Конвенции 7 июня 2017 года и ратифицировала ее 1 мая этого года. Текст документа доступен на нескольких языках (английский, французский, китайский, голландский, немецкий, итальянский, японский, португальский, сербский, испанский, шведский), а теперь еще и на русском. Более полную информацию по Конвенции можно найти на официальном сайте ОЭСР.

#MLI #конвенция #ОЭСР (OECD)

#MLI#Минфин#ОЭСР (OECD)
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#MLI#Минфин#ОЭСР (OECD)