Минфин опубликовал русскоязычный текст MLI Конвенции

Этот документ является первым многосторонним документом в этой области, и его принятие было среди прочего вызвано необходимостью внести единообразие в применение налоговых соглашений. Документ не меняет сами налоговые соглашения (СОИДН), а применяется вместе с ними, тем самым модифицируя их.

На сегодняшний день MLI Конвенцию подписали 90 государств, и из 37 них уже ее ратифицировали, в том числе и наша страна. Россия присоединилась к Конвенции 7 июня 2017 года и ратифицировала ее 1 мая этого года. Текст документа доступен на нескольких языках (английский, французский, китайский, голландский, немецкий, итальянский, японский, португальский, сербский, испанский, шведский), а теперь еще и на русском. Более полную информацию по Конвенции можно найти на официальном сайте ОЭСР.