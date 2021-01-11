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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Комиссия рынка финансов и капитала Латвии проверяет банки страны

По словам руководителя Комиссии, на сегодняшний день проверку проходят все банки Латвии и среди них уже выявлены пять банков с высоким риском.

Ольга Кутяева
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Комиссия рынка финансов и капитала Латвии проверяет банки страны
Комиссия рынка финансов и капитала Латвии проверяет банки страны

До конца этого года Комиссия завершит проверку всех банков в стране. Глава FKTK - Санта Пургайле - сообщила, что уже выявлены пять высокорисковых банков. Основные риски связаны с обслуживанием нередизентов, сотрудничеством с третьими странами, отдельными видами оказываемых услуг и сложными сделками.

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По результатам проверок банкам будет предложено устранить выявленные риски, а если это будет не возможно сделать, то таким банкам «придётся закончить бизнес».

Проверка банковской системы стала результатом ситуации, случившейся с ABLV Bank весной 2018 года, и дальнейшими рекомендациями властей США латвийскому банковскому сектору.

#ablv bank#банковская система#Европа#Европейская комиссия ЕС#Европейский Союз (ЕС)#Латвия#риски
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ablv bank#банковская система#Европа#Европейская комиссия ЕС#Европейский Союз (ЕС)#Латвия#риски