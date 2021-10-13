ЦБ изменит список причин для блокировки счета

Центральный Банк опубликовал изменения в свое Положение № 375-П от 2012 года, в котором прописаны признаки сомнительности операций: теперь таких критериев более ста.

ЦБ изменит список причин для блокировки счета

Документ разрабатывался в течение года вместе с экспертами из Росфинмониторинга.

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Сократилось число пунктов, которые касаются переводов и зачислений на счета юридических лиц. Из старого списка предлагается убрать пункт, что операция является подозрительной, если клиент проводит ее, несмотря на заградительные тарифы и высокую комиссию. Из перечня исчез критерий, когда операция отличается от обычной деятельности клиента, но при этом она по-прежнему будет считаться подозрительной в случае, если «не соответствует общепринятой рыночной практике». Исключен из списка критерий подозрительности, связанный с тем, что проводимые компанией транзакции не соответствуют указанной в учредительных документах деятельности.

Один из новых критериев – подозрительное поведение клиента: когда в случае возникновения каких-либо вопросов у банка по поводу действий клиента, он пытается закрыть свой счет и забрать денежные средства.

В перечень признаков попадет и регулярность снятия наличных со счета ИП или физлицами (кроме зарплат, пенсий, кредитов и др.).

Отдельно ЦБ вынес случаи, которые связаны с исполнительным производством. Банк сможет отказать в операциях по исполнительным документам, если посчитает, что они связаны с отмыванием или обналичкой.

Вопросы вызовут операции, осуществляемые дистанционно с одного устройства (смартфон, ноут и др.) по счетам различных компаний, которые зарегистрированы в разных юрисдикциях или принадлежат разным владельцам. На эти риски ЦБ указывал еще весной прошлого года.

Впервые в этом перечне появились операции, проводимые с виртуальными активами (закон о ЦФА, по словам парламентариев, планируется принять уже весной).

А также отдельно прописано внимание к отраслям, операции с компаниями из которых могут относиться к обналичиванию: деятельность по скупке металлолома, расчеты наличными за определенные услуги (туризм, медицина, транспортные перевозки и др.), почтовые денежные переводы физикам.