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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Некоторые СЭЗ ОАЭ выпустили руководства по внедрению правил экономического присутствия

Ряд свободных экономических зон (СЭЗ) ОАЭ выпустили руководства по введению правил экономического присутствия в своих зонах в отношении определенных требований отчетности.

Ольга Кутяева
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Некоторые СЭЗ ОАЭ выпустили руководства по внедрению правил экономического присутствия
Некоторые СЭЗ ОАЭ выпустили руководства по внедрению правил экономического присутствия

Правила экономического присутствия ОАЭ приняли в апреле 2019 года: компании, осуществляющие соответствующую деятельность, должны отвечать требованиям и подавать ежегодную отчетность.

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Отчеты представляются назначенному регулирующему органу, который определяет, выполнены ли требования экономического присутствия. В свободных экономических зонах назначенный регулирующий орган отвечает за формирование, регистрацию и управление субъектами в пределах их конкретной свободной зоны (субъекты называются "лицензиатами").

Лицензиаты должны ежегодно направлять назначенному регулирующему органу уведомление о том, осуществляет ли они соответствующую деятельность и если да, облагается ли какой-либо валовой доход лицензиата от этой деятельности налогом за пределами ОАЭ. Лицензиат также должен сообщить дату окончания финансового года.

Срок подачи уведомления и порядок его подачи устанавливаются назначенным органом в каждой СЭЗ.

Регулятор глобального рынка Абу-Даби в своем руководстве сообщает, что существующие лицензиаты с финансовым годом до 31 декабря 2019 года должны представить уведомление до 31 марта 2020 года. Крайний срок для лицензиатов с другим окончанием года не указан, однако в ближайшее время ожидаются разъяснения. Уведомление подается в электронном виде в онлайн-реестр (Lodge a General Document) на сайте СЭЗ. В ближайшее время будет представлена форма уведомления, а также дополнительные указания по процедуре отчетности.

В руководстве, выпущенном Международным финансовым центром в Дубае, указано, что лицензиаты должны представить ежегодное уведомление до 31 марта 2020 года. Новые организации обязаны представлять уведомления сразу после регистрации. Уведомление подается в электронном виде регистратору компаний на сайте СЭЗ.

Ожидается, что остальные регулирующие органы свободных экономических зон в ближайшее время объявят о своих уведомительных требованиях.

#economic substance#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#отчетность#СЭЗ ОАЭ
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#economic substance#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#отчетность#СЭЗ ОАЭ