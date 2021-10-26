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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Оффшоры Азии: Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Нестабильная экономическая ситуация в Европе и регулярные нештатные ситуации в банковском секторе евроэкономики заставляют многих обращать свой взгляд на восток в поисках островков финансовой стабильности. Такими центрами, безусловно, уже не первый год являются Гонконг и Сингапур. Достаточно взглянуть на международные рейтинги, выпускаемые различными уважаемыми агентствами.

Ольга Кутяева

Содержание

  1. Преимущества Гонконга
    1. Преимущества Сингапура
      1. Плюсы и минусы
        1. Регистрация новой компании и открытие счета
          1. Налогообложение
            1. Качество жизни и рабочей силы
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              Так, в рейтингах Всемирного Банка, Мирового экономического форума и фонда Heritage и Гонконг, и Сингапур расположились на самых высоких местах.

              Таблица1. Место Сингапура и Гонконга в рейтингах Всемирного банка, МВФ и фонда Heritage по условиям ведения бизнеса

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              Критерий Сингапур (место) Гонконг (место) Рейтинг
              Простота ведения бизнеса
              1
              2
              		 World Bank Report: Doing business 2012
              Простота открытия нового бизнеса
              3
              5
              		 World Bank Report: Doing business 2012
              Наиболее конкурентная экономика
              5
              3
              		 2011 IMD, World Competitiveness Yearbook
              Простота уплаты налогов
              5
              4
              		 PWC Paying Taxes 2014
              Открытость торговли
              1
              2
              		 World Economic Forum’s Global Enabling Trade Index 2010
              Наиболее свободная экономика
              2
              1
              		 Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom 2013

              В рейтинге Global Cities Index, подготовленном агентством AT Kearney, в котором оценивались пять основных критериев: деловая активность, человеческий капитал, информационный обмен, культурный опыт и уровень политического вмешательства, Гонконг занял 5-е место в мире, а Сингапур - 11-е. Хотя в этом рейтинге азиатские центры отстают от лидирующих Нью-Йорка и Лондона, специалисты отмечают их несомненный потенциал.

              Важнейшей страной в мировой экономике становится Китай, однако экономика КНР все еще остается закрытой и во многом подвластной политике. Сингапур и Гонконг, имеющие тесные экономические, этнические и культурно-исторические связи с Китаем, являются на данном этапе главными "воротами" в китайскую экономику.

              Преимущества Гонконга

              Гонконг, пожалуй, единственная страна с оффшорным статусом, где не ввели и не планируют вводить публичный реестр бенефициаров.

              Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше
              Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

              В соответствии с последними мировыми тенденциями страны одна за другой принимают законодательство о введении централизованных реестров бенефициарных собственников. Где-то они полностью публичны, где-то в реестрах доступна лишь ограниченная часть информации.

              В Европе практика создания открытых реестров бенефициаров получила развитие после принятия Четвертой (AMLD4 от 2015 года), а потом и Пятой (AMLD5 от 2018 года) директив по борьбе с отмыванием денег. В директивах бенефициарный собственник определен как физлицо, которое владеет компанией или контролирует ее прямо или косвенно (более 25%).

              Основная информация, хранимая в реестре, - это имя бенефициара, место и дата рождения, гражданство, место проживания, а также характер и доля участия в контролируемой корпоративной структуре.

              И самой важной отличительной чертой является режим доступа к информации из реестра. Это может быть публичная доступность – возможность третьих лиц получить информацию из официальных источников. Либо раскрытие информации только ограниченному кругу лиц или при наличии запроса.

              Начиная с 2016 года, когда Великобритания первая мире запустила общедоступный Реестр контролирующих лиц (Persons with Significant Control, PSC), к ней присоединилось более 50 государств в Европе и за ее пределами. Этот тренд поддерживают даже оффшорные территории, которые, как минимум, готовят открытие реестров бенефициаров.

              И только Гонконг может поступать вразрез с мировым трендом: согласно принятому в 2018 законодательству о реестрах контролирующих лиц компании, публичный реестр не был введен. Информация о собственниках продолжает храниться в офисах секретарских компаний на правах адвокатской тайны.

              Информация из реестра контролирующих лиц доступна только самим этим лицам, а также представителям госорганов в рамках проверки (круг лиц ограничен в законе).

              Власти Гонконга не планируют делать реестр публичным в ближайшее время, поскольку считают, что это может оказать негативный эффект на конкурентоспособность юрисдикции. И введение реестра контролирующих лиц даже в таком виде позволяет юрисдикции соблюсти международные стандарты по борьбе с отмыванием.

              Преимущества Сингапура

              Сингапур - это, в первую очередь, важнейший центр Юго-Восточной Азии, член АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии), имеющий с ними множество соглашений, облегчающих торговлю и движение капитала. Если Вы уже имеете какие-то связи или нацелены на развитее бизнеса в Индонезии, Малайзии или даже в Австралии с Новой Зеландией, то достаточно логично будет задействовать в своих планах Сингапур. Если же Вас больше интересует Китай, но отпугивают политические риски, которые всегда присутствуют в этой стране, то логичным форпостом развития бизнеса может стать Гонконг, который находится непосредственно в Китае, и в то же время в силу своего особого статуса и использования английского права по сути Китаем не является. Кроме того, Гонконг - крупнейшая площадка по торговле китайской национальной валютой - юанями (женьминьби).

              Плюсы и минусы

              Оба центра представляют собой крупнейшие транспортные хабы. Аропорт "Гонконг Интернешнл" в рейтинге лучших аэропортов мира занимает 4-е место, аэропорт Сингапура "Чанги" - и вовсе многолетний и несменяемый лидер этого рейтинга. Гражданам России в настоящее время еще следует помнить о том, что в Сингапур требуется виза, вне зависимости от сроков пребывания, только если Вы не летите после Сингапура транзитом в третью страну (в этом случае можно находиться на территории государства 96 часов). В Гонконге же россиянам можно находиться 14 дней без визы.

              Регистрация новой компании и открытие счета

              Регистрация сингапурской компании обойдется Вам дороже, чем гонконгской. Это связано и с чуть большим количеством документов, представляемых в регистрационные органы, и с требованием сингапурского правительства назначить в совет директоров хотя бы одного директора из числа резидентов Сингапура, включая временных резидентов-иностранцев, получивших долгосрочные визы наемного работника или предпринимателя, и с требованием непременной оплаты уставного капитала, а также запретом на назначение корпоративным секретарем юридических лиц. В Сингапуре Вы обязаны обратиться к услугам квалифицированного лицензированного посредника для регистрации компании, в Гонконге – можете все сделать сами, хотя это и не рекомендуется. Открытие банковского счета в Сингапуре предваряет серьезная проверка реальных бенефициаров компании. В Сингапуре в чести исключительная прозрачность бизнеса, на что многие банки обращают внимание. Вероятность того, что Вам откроют счет в Гонконгском банке без сверхусилия с Вашей стороны чуть выше.

              Налогообложение

              Корпоративные налоговые ставки в Гонконге и Сингапуре находятся почти на одном уровне - 16,5% и 17% соответственно, однако в Сингапуре для бизнеса, приносящего в год не более 240 тыс. USD (300 тыс. сингапурских долларов) в год, могут быть снижены до 0-8,5%. Оба центра руководствуются территориальным принципом при взимании налогов, т.е. если прибыль получена не на их территории, то налогом она не облагается. В обоих центрах отсутствуют налоги на прирост акционерного капитала, а в Гонконге - еще и на проценты, дивиденды и большую часть роялти. Гонконг к 2014 году заключил около 30 соглашений об избежании двойного налогообложения, Сингапур - около 80.

              Качество жизни и рабочей силы

              Если Ваш бизнес предполагает не только регистрацию компании оффшорного типа, но и нуждается в открытии офисов, представительств или длительных командировках, то нужно понимать, что в Сингапуре качество жизни выше, а наёмный работник обойдется Вам существенно дороже. Связано это с более позитивной ситуацией в плане загрязнения окружающей среды и с более высоким уровнем цен в Сингапуре в целом. Качество персонала в обоих городах на стабильно высоком уровне, население в большинстве своем разговаривает на английском языке, по крайней мере, на порядок лучше, чем в Восточной Азии (Китай, Корея, Япония).

              Таблица 2. Рейтинги Сингапура и Гонконга по условиям уровня жизни

              Критерий Сингапур ГК Рейтинг
              Стоимость жизни
              5
              6
              		 Mercer Human Resource Consulting, 2012
              Качество условий для проживания
              25
              70
              		 Mercer Human Resource Consulting, 2012
              Профессионализм менеджмента
              11
              34
              		 World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2011–2012
              Степень кооперации между работодателями и наемными работниками
              2
              		 12 World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2011–2012
              Производительность труда
              1
              		 2 World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2011–2012

              #реестр бенефициаров #Гонконг #борьба с отмыванием (AML) #законодательство

              #борьба с отмыванием (AML)#Гонконг#законодательство#Макао#оффшор#реестр бенефициаров#Сингапур
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              Ольга Кутяева (подробнее)
              Автор статьи
              +7 495 234 38 33
              Задать вопрос
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