Оффшоры Азии: Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Нестабильная экономическая ситуация в Европе и регулярные нештатные ситуации в банковском секторе евроэкономики заставляют многих обращать свой взгляд на восток в поисках островков финансовой стабильности. Такими центрами, безусловно, уже не первый год являются Гонконг и Сингапур. Достаточно взглянуть на международные рейтинги, выпускаемые различными уважаемыми агентствами.

Так, в рейтингах Всемирного Банка, Мирового экономического форума и фонда Heritage и Гонконг, и Сингапур расположились на самых высоких местах.

Таблица1. Место Сингапура и Гонконга в рейтингах Всемирного банка, МВФ и фонда Heritage по условиям ведения бизнеса

Все услуги по этой теме:

Критерий Сингапур (место) Гонконг (место) Рейтинг Простота ведения бизнеса 1 2 World Bank Report: Doing business 2012 Простота открытия нового бизнеса 3 5 World Bank Report: Doing business 2012 Наиболее конкурентная экономика 5 3 2011 IMD, World Competitiveness Yearbook Простота уплаты налогов 5 4 PWC Paying Taxes 2014 Открытость торговли 1 2 World Economic Forum’s Global Enabling Trade Index 2010 Наиболее свободная экономика 2 1 Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom 2013

В рейтинге Global Cities Index, подготовленном агентством AT Kearney, в котором оценивались пять основных критериев: деловая активность, человеческий капитал, информационный обмен, культурный опыт и уровень политического вмешательства, Гонконг занял 5-е место в мире, а Сингапур - 11-е. Хотя в этом рейтинге азиатские центры отстают от лидирующих Нью-Йорка и Лондона, специалисты отмечают их несомненный потенциал.

Важнейшей страной в мировой экономике становится Китай, однако экономика КНР все еще остается закрытой и во многом подвластной политике. Сингапур и Гонконг, имеющие тесные экономические, этнические и культурно-исторические связи с Китаем, являются на данном этапе главными "воротами" в китайскую экономику.

Преимущества Гонконга

Гонконг, пожалуй, единственная страна с оффшорным статусом, где не ввели и не планируют вводить публичный реестр бенефициаров.

Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

В соответствии с последними мировыми тенденциями страны одна за другой принимают законодательство о введении централизованных реестров бенефициарных собственников. Где-то они полностью публичны, где-то в реестрах доступна лишь ограниченная часть информации.

В Европе практика создания открытых реестров бенефициаров получила развитие после принятия Четвертой (AMLD4 от 2015 года), а потом и Пятой (AMLD5 от 2018 года) директив по борьбе с отмыванием денег. В директивах бенефициарный собственник определен как физлицо, которое владеет компанией или контролирует ее прямо или косвенно (более 25%).

Основная информация, хранимая в реестре, - это имя бенефициара, место и дата рождения, гражданство, место проживания, а также характер и доля участия в контролируемой корпоративной структуре.

И самой важной отличительной чертой является режим доступа к информации из реестра. Это может быть публичная доступность – возможность третьих лиц получить информацию из официальных источников. Либо раскрытие информации только ограниченному кругу лиц или при наличии запроса.

Начиная с 2016 года, когда Великобритания первая мире запустила общедоступный Реестр контролирующих лиц (Persons with Significant Control, PSC), к ней присоединилось более 50 государств в Европе и за ее пределами. Этот тренд поддерживают даже оффшорные территории, которые, как минимум, готовят открытие реестров бенефициаров.

И только Гонконг может поступать вразрез с мировым трендом: согласно принятому в 2018 законодательству о реестрах контролирующих лиц компании, публичный реестр не был введен. Информация о собственниках продолжает храниться в офисах секретарских компаний на правах адвокатской тайны.

Информация из реестра контролирующих лиц доступна только самим этим лицам, а также представителям госорганов в рамках проверки (круг лиц ограничен в законе).

Власти Гонконга не планируют делать реестр публичным в ближайшее время, поскольку считают, что это может оказать негативный эффект на конкурентоспособность юрисдикции. И введение реестра контролирующих лиц даже в таком виде позволяет юрисдикции соблюсти международные стандарты по борьбе с отмыванием.

Преимущества Сингапура

Сингапур - это, в первую очередь, важнейший центр Юго-Восточной Азии, член АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии), имеющий с ними множество соглашений, облегчающих торговлю и движение капитала. Если Вы уже имеете какие-то связи или нацелены на развитее бизнеса в Индонезии, Малайзии или даже в Австралии с Новой Зеландией, то достаточно логично будет задействовать в своих планах Сингапур. Если же Вас больше интересует Китай, но отпугивают политические риски, которые всегда присутствуют в этой стране, то логичным форпостом развития бизнеса может стать Гонконг, который находится непосредственно в Китае, и в то же время в силу своего особого статуса и использования английского права по сути Китаем не является. Кроме того, Гонконг - крупнейшая площадка по торговле китайской национальной валютой - юанями (женьминьби).

Плюсы и минусы

Оба центра представляют собой крупнейшие транспортные хабы. Аропорт "Гонконг Интернешнл" в рейтинге лучших аэропортов мира занимает 4-е место, аэропорт Сингапура "Чанги" - и вовсе многолетний и несменяемый лидер этого рейтинга. Гражданам России в настоящее время еще следует помнить о том, что в Сингапур требуется виза, вне зависимости от сроков пребывания, только если Вы не летите после Сингапура транзитом в третью страну (в этом случае можно находиться на территории государства 96 часов). В Гонконге же россиянам можно находиться 14 дней без визы.

Регистрация новой компании и открытие счета

Регистрация сингапурской компании обойдется Вам дороже, чем гонконгской. Это связано и с чуть большим количеством документов, представляемых в регистрационные органы, и с требованием сингапурского правительства назначить в совет директоров хотя бы одного директора из числа резидентов Сингапура, включая временных резидентов-иностранцев, получивших долгосрочные визы наемного работника или предпринимателя, и с требованием непременной оплаты уставного капитала, а также запретом на назначение корпоративным секретарем юридических лиц. В Сингапуре Вы обязаны обратиться к услугам квалифицированного лицензированного посредника для регистрации компании, в Гонконге – можете все сделать сами, хотя это и не рекомендуется. Открытие банковского счета в Сингапуре предваряет серьезная проверка реальных бенефициаров компании. В Сингапуре в чести исключительная прозрачность бизнеса, на что многие банки обращают внимание. Вероятность того, что Вам откроют счет в Гонконгском банке без сверхусилия с Вашей стороны чуть выше.

Налогообложение

Корпоративные налоговые ставки в Гонконге и Сингапуре находятся почти на одном уровне - 16,5% и 17% соответственно, однако в Сингапуре для бизнеса, приносящего в год не более 240 тыс. USD (300 тыс. сингапурских долларов) в год, могут быть снижены до 0-8,5%. Оба центра руководствуются территориальным принципом при взимании налогов, т.е. если прибыль получена не на их территории, то налогом она не облагается. В обоих центрах отсутствуют налоги на прирост акционерного капитала, а в Гонконге - еще и на проценты, дивиденды и большую часть роялти. Гонконг к 2014 году заключил около 30 соглашений об избежании двойного налогообложения, Сингапур - около 80.

Качество жизни и рабочей силы

Если Ваш бизнес предполагает не только регистрацию компании оффшорного типа, но и нуждается в открытии офисов, представительств или длительных командировках, то нужно понимать, что в Сингапуре качество жизни выше, а наёмный работник обойдется Вам существенно дороже. Связано это с более позитивной ситуацией в плане загрязнения окружающей среды и с более высоким уровнем цен в Сингапуре в целом. Качество персонала в обоих городах на стабильно высоком уровне, население в большинстве своем разговаривает на английском языке, по крайней мере, на порядок лучше, чем в Восточной Азии (Китай, Корея, Япония).

Таблица 2. Рейтинги Сингапура и Гонконга по условиям уровня жизни