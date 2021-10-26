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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Новости Доминики или как очередной оффшор пал под давлением OECD

В начале 2019 года Парламент Доминики под давлением Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) принял ряд законов, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Ольга Кутяева
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Розо, Доминика
Розо, Доминика

В частности, Закон о внесении поправок в Закон о международных коммерческих компаниях 2019 года (INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES (AMENDMENT) ACT, 2019) отменил положения Закона о международных коммерческих компаниях от 1996 г. (INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT, 1996 (ACT NO. 10 OF 1996)), в соответствии с которыми IBC компании, зарегистрированные до 31 декабря 2018 года, были освобождены от уплаты налогов.

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Таким образом, начиная с 31 декабря 2021 года, на такие компании распространяется налог на прибыль, взимаемый с общемирового дохода по ставке 30%.

По состоянию на текущий момент законодательство Доминики по-прежнему не содержит положений, предусматривающих необходимость создания экономического присутствия IBC компаний на территории Доминики (economic substance), в то время как данные изменения успели коснуться значительной части оффшорных юрисдикций за последние 2-3 года.

Также законодательство Доминики пока не содержит положений о введении обязанности IBC компаний готовить и подавать в налоговые органы Доминики на ежегодной основе аудированную финансовую отчётность и налоговые декларации. Однако, по прогнозам местных юристов, данные изменения также можно ожидать в недалёкой перспективе.

#Доминика#налог на прибыль (Corporation Tax)#оффшор#Оффшорные скандалы#уклонение от уплаты налогов
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Доминика#налог на прибыль (Corporation Tax)#оффшор#Оффшорные скандалы#уклонение от уплаты налогов