Доступ к трастовой информации в Реестре зарубежных организаций Великобритании не будет публичной

Companies House направила письмо всем зарубежным юридическим лицам, которые уже владеют недвижимостью или арендуют ее или землю в Великобритании и должны зарегистрировать информацию о бенефициарном владении в новом Реестре зарубежных юридических лиц до 31 января 2023 года.

Реестр был открыт для работы 1 августа, и вполне вероятно, что некоторые заинтересованные компании могут еще не знать о нем, хотя наказания за несоблюдение предусмотрены серьезные: до 2 500 GBP за день несоблюдения или тюремное заключение сроком на 5 лет.

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Компании, подпадающие под действие закона, должны до 31 января 2023 года сообщить в Companies House, кто является их бенефициарами или управляющими, если бенефициаров нет. Компании, которые отчуждали доли участия с 28 февраля 2022 года, также обязаны зарегистрироваться. Взамен они получат уникальный «зарубежный идентификационный номер», позволяющий им регистрировать свои сделки в соответствующем земельном кадастре Великобритании. Компании, собственность или земля которых находятся в Шотландии, должны также зарегистрироваться в Шотландском реестре лиц в дополнение к регистрации в реестре зарубежных организаций.

С 5 сентября этого года оффшорные компании не смогут регистрировать сделки с недвижимостью в Великобритании в соответствующем земельном кадастре, если они не получили идентификационный номер заморской организации.

После регистрации в Companies House данные о зарубежной организации и ее бенефициарах будут доступны общественности в онлайн-реестре.

Однако к трастам применяется иной подход. В письме Companies House содержится четкое обязательство для трастов, что информация, которую они раскрывают о текущих или прошлых бенефициарах, учредителях, лицах, передающих право, и заинтересованных лицах, не будет доступна общественности. Она будет передаваться только правоохранительным органам и другим государственным органам, таким как HMRC.

Закон об экономических преступлениях, принятый в марте, включает в себя положения, согласно которым регулируемые зарубежные корпоративные трасти подпадают под определение регистрируемых бенефициаров, поэтому зарубежные компании должны предпринимать разумные шаги для сообщения регистратору о своих бенефициарах. Положения также содержат подробные правила подачи заявлений о защите зарегистрированной информации от общественности в особых обстоятельствах.