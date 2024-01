Все услуги по этой теме:

В лондонском офисе базируется команда Pictet Asset Management Ltd по работе с клиентами. Компания группы Pictet Asset Management Ltd уполномочена и регулируется Управлением по финансовому надзору (Financial Conduct Authority – «FCA»). Через Лондон возможно открытие корпоративных и личных инвестиционных и/или сберегательных счетов в Bank Pictet & Cie (Europe) AG, London Branch, который является местным подразделением немецкого BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG (с офисом в Франкфурте-на-Майне, регулируется Федеральным управлением финансового надзора Германии (German Federal Financial Supervisory Authority - «BaFin»).