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Татьяна Краснова
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Как открыть счет в BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG, LONDON BRANCHМатериал редакции

Входящий в признанную финансово устойчивую группу Pictet, Bank Pictet & Cie (Europe) AG, London Branch может быть хорошим вариантом для открытия личного или корпоративного счёта как для лиц, заинтересованных в надёжном хранении своих сбережений, так и для лиц, находящихся в поиске инвестиционных возможностей (с самостоятельным принятием инвестиционных решений или при помощи высокопрофессиональной команды инвестиционных управляющих).

Татьяна Краснова

Содержание

  1. Рейтинг Banque Pictet & Cie SA
    1. География группы Pictet
      1. Тарифы банка Pictet и иные условия обслуживания
        1. Открытие счёта в банке Pictet
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          Финансовая группа Pictet, история которой берёт своё начало с 1805 года в Женеве, специализируется на управлении частным капиталом. По состоянию на 30 сентября 2023 года, стоимость активов под управлением или на хранении составила 691 миллиард долларов США.

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          Рейтинг Banque Pictet & Cie SA

          По данным FitchRatings и Moody's Investors Service, двух крупнейших международных рейтинговых агентств, рейтинги Banque Pictet & Cie SA (основанные на показателях группы)[1], являются одними из самых высоких в банковской сфере.

          География группы Pictet

          Pictet Group представлена в тридцати финансовых центрах по всему миру, в том числе имеет офисы в Париже, Риме, Дубае, Токио, Нью-Йорке. Один из региональных офисов компании группы, о котором и пойдёт речь в данной статье, находится в Лондоне.

          В лондонском офисе базируется команда Pictet Asset Management Ltd по работе с клиентами. Компания группы Pictet Asset Management Ltd уполномочена и регулируется Управлением по финансовому надзору (Financial Conduct Authority – «FCA»). Через Лондон возможно открытие корпоративных и личных инвестиционных и/или сберегательных счетов в Bank Pictet & Cie (Europe) AG, London Branch, который является местным подразделением немецкого BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG (с офисом в Франкфурте-на-Майне, регулируется Федеральным управлением финансового надзора Германии (German Federal Financial Supervisory Authority - «BaFin»).

          Несмотря на то, что лондонский Pictet больше нацелен на обслуживание клиентов из Великобритании, открыть счета могут и иностранные граждане, а также возможно открытие счетов на иностранные компании (в том числе, оффшорные).

          Использование оффшорной компании – законно ли это? | GSL
          gsl.org

          Для граждан РФ открытие счёта возможно при наличии паспорта / ВНЖ / резидентства Великобритании или иной страны[2]. В некоторых случаях открытие корпоративного счёта осуществляется исключительно в связке с открытием личного счёта для собственника компании.

          Тарифы банка Pictet и иные условия обслуживания

          Банк не делает различий в стоимости обслуживания корпоративных и личных счетов. Размер банковских комиссий зависит от объёма средств на счёте клиента и присвоенного клиенту уровня риска. Так, для высокорисковых клиентов в индивидуальном порядке оговариваются повышенные тарифы и/или повышенный минимальный порог инвестиций (например, 5 000 000 GBP / EUR / USD вместо 2 000 000 GBP / EUR / USD) или иные условия, на которых банк был бы готов обслуживать клиентов данного уровня риска.

          Внимание!
          На текущий момент все лица, имеющие связь с РФ (гражданство РФ, резидентство РФ, источник происхождения средств в РФ, планируемые операции с РФ), по умолчанию попадают в категорию высокорисковых.

          Тарифы банка структурированы следующим образом:

          1 уровень – тарифы за хранение средств – рассчитываются в зависимости от размера активов, находящихся в управлении у Pictet.

          2 уровень – тарифы за проведение операций с активами в инвестиционном портфеле клиентов (брокерские комиссии за формирование, сопровождение и обработку поручения рассчитываются в зависимости от размера транзакции; не взимаются брокерские комиссии за операции по фидуциарным и срочным депозитам, операции с продуктами денежного рынка или краткосрочными облигациями).

          3 уровень – тарифы за мандаты, в зависимости от типа управления инвестиционным портфелем и выбранной модели мандата (standard / combined brokerage model).

          Хранение активов (Custody)
          включает в себя все услуги, необходимые для администрирования инвестиционного портфеля: - учет, - расчеты, - сбор дивидендного и купонного дохода,- использование цен из нескольких источников, - корпоративные действия, - отчеты об оценке и т. д.
          Операции с активами (Transactions)
          совершение сделок на более чем 80 рынках и со всеми классами активов.
          Мандаты (Mandates)
          доступны три широкие категории инвестиционных мандатов:- Консультационные – клиенты управляют собственным инвестиционным портфелем по рекомендациям банка;
          - Дискреционные – клиенты полностью делегируют банку управление своими активами;
          - Только исполнение – клиенты управляют собственным инвестиционным портфелем без каких-либо рекомендаций со стороны банка.

          Для клиентов, которые предпочитают инвестировать в активы, чем ценные бумаги, банк предлагает достаточно широкий выбор инвестиционных стратегий в недвижимость. В том числе, доступны прямые инвестиции в недвижимость (в основном в странах Евросоюза и Великобритании; как в устоявшиеся объекты коммерческой и жилой недвижимости, так и в объекты на более ранней стадии строительства / реновации) через платформу банка.

          Открытие счёта в банке Pictet

          Список документов и информации, запрашиваемый банком, не отличается от стандартного, и зависит от:

          Типа открываемого счёта
          • Корпоративный
          • Личный
          • Сберегательный
          • Инвестиционный
          Присвоенного клиенту уровня риска
          • Medium-risk
          • High-risk
          Параметров клиента и источника происхождения его средств, благосостояния (source of funds, source of wealth).

          Ознакомиться со стандартным комплектом документов и информации, которые требуются к предоставлению в рамках процедуры открытия счёта, можно здесь:

          Какие документы нужны для открытия личного счета в иностранном банке? – Зарубежное право | Новости GSL News

          Отчасти вопрос предоставления документов в иностранные банки на физических лиц был затронут в нашей статье, освещавшей открытие корпоративных счетов. Сегодня же хотелось бы полностью сконцентрироваться на открытии личных счетов в иностранных банках и поговорить о стандартных процедурах и текущих сложностях, с которыми могут столкнуться лица, желающие открыть счёт в иностранном банке.

          gsl-news.org
          Какие документы нужны для открытия корпоративного счета в иностранном банке? – Зарубежное право | Новости GSL News

          В настоящее время открыть счет на компанию в иностранном банке задача достаточно непростая. Откроют вам счет или нет, может зависеть от того, насколько оперативно и в каком объеме вы будете предоставлять банку информацию и запрашиваемые им документы. Далее мы подробно рассмотрим требуемые документы, чтобы вы могли подойти к процедуре открытия счета максимально подготовленными.

          gsl-news.org

          На первичном этапе рассмотрения заявки особое внимание банк уделяет проверке клиентов на наличие в санкционных списках. Платформа, на которой можно произвести проверку по консолидированным спискам финансовых санкций и найти информацию, касающуюся замораживания активов и запретов на инвестиции, наложенных в рамках всех режимов финансовых санкций, применяемых в Великобритании, – OFSI Consolidated List Search.

          Также банк будет запрашивать к предоставлению налоговые декларации из страны, налоговым резидентом которой является физическое лицо (заявитель – при открытии личного счёта, или бенефициар компании – при открытии корпоративного счёта), и сверять показатели из налоговых деклараций с предоставленными документами, подтверждающими источник происхождения средств и благосостояния физического лица.

          Предоставление налоговых номеров физических лиц (заявителя или бенефициара компании-заявителя) также является обязательным. Великобритания является участницей Многостороннего соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией и имеет широкую сеть Двусторонних соглашений об автоматическом обмене информации, заключенных с другими странами-членами Многостороннего соглашения.

          Согласно стандартам обмена информацией (Common Reporting Standards (CRS)), все финансовые институты стран, участвующих в автоматическом обмене, обязаны собирать информацию о своих клиентах, вносить её в специальный электронный реестр, который впоследствии отправляется в национальную налоговую службу, а из неё в национальную налоговую службу другого государства, с которым осуществляется обмен информацией на взаимной основе и налоговым резидентом которого является клиент банка.

          Также обмен информацией осуществляется в рамках разработанной США системы FATCA (the Foreign Account Tax Compliance Act), для которой аналогичным образом требуется сбор финансовыми институтами информации по клиентам, включая сведения о налоговом резидентстве физических и юридических лиц.

          Каким образом осуществляется международный автоматический обмен информацией по налоговым делам? | GSL

          Сейчас владельцы иностранных компаний по всему миру пристально следят за процессом становления механизма автоматического обмена налоговой информацией. Справедливости ради стоит отметить, что обмен информацией и так осуществляется уже долгое время, но посредством других механизмов и других международных договоров.

          gsl.org

          Банк Pictet, являясь финансовым институтом участвующего в обменах финансовой информацией государства, ответственно подходит к сбору необходимой информации и принимает требуемое участие в обмене указанной информацией.

          Внимание!
          Личная встреча с представителем банка в рамках процедуры открытия счёта является обязательной.

          [1] Рейтинг Moody's был подтверждён в феврале 2022 год, рейтинг Fitch подтверждён в июле 2023 года.

          [2] Список стран, паспорта / ВНЖ которых не будут приниматься банком для целей открытия счёта для граждан РФ, лучше уточнять у банка перед подачей запроса на открытие счёта, поскольку список периодически корректируется (в частности, с обновлением условий сотрудничества Великобритании и ЕС после брексита).

          #банковский счет#иностранный банк#Материал редакции
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          Татьяна Краснова (подробнее)
          Автор статьи,
          Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование, право зарубежных государств, банковские счета за рубежом, правовая экспертиза документов и подготовка юридических заключений
          +7 495 234 38 33
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          Татьяна Краснова (подробнее)
          Автор статьи,
          Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование, право зарубежных государств, банковские счета за рубежом, правовая экспертиза документов и подготовка юридических заключений
          +7 495 234 38 33
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