Как помогут сэкономить соглашения об избежании двойного налогообложения между Сингапуром и Россией

22 декабря 2008 года было ратифицировано соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Республикой Сингапур (Федеральный закон № 256-ФЗ). Появление такого документа, несомненно, увеличит возможности налогового планирования, которые предоставляет это государство.

Автор статьи: Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group, кандидат юридических наук, советник налоговой службы 1 ранга Материал опубликован в издании "Практическое налоговое планирование"

Налоговая политика Сингапура - преимущества юрисдикции для компаний

Все услуги по этой теме:

С 2008 года в Сингапуре действует одноуровневая система налогообложения компаний, при которой доходы облагаются только на уровне компаний. Дивиденды, полученные учредителями-резидентами Сингапура, освобождаются от налогообложения. Помимо корпоративного подоходного налога и налога на товары и услуги, сингапурские компании уплачивают налог на имущество, а также гербовые сборы. Налоговое администрирование осуществляется Службой внутренних доходов Сингапура (Inland Revenue Authority of Singapore). Официальный сайт этой службы - https://www.iras.gov.sg.

Льготы по корпоративному подоходному налогу для новых компаний

Налогооблагаемый доход компании (доходы за вычетом расходов) облагается по единой ставке 18 процентов, вне зависимости является компания местной или иностранной (глава 134 Свода законов Сингапура). Плательщиками подоходного налога являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Сингапура, а также филиал или представительство иностранной организации, зарегистрированной за пределами этой страны.

Компания обязана уплатить налог на любой доход, извлеченный или происходящий из источника в Сингапуре, или на доход, переведенный в Сингапур, из источников в других государствах. Доход сингапурской нерезидентной компании, полученный из иностранных источников, и не переведенный в Сингапур, вообще не подлежит налогообложению подоходным налогом.

Сингапурские компании могут получить освобождение от налога и на доход, перечисленный из иностранного источника в Сингапур (к примеру, доход от реализации услуг или получение дивидендов), но только при условии, что этот доход был обложен налогом в стране происхождения по ставке не менее 15 процентов.

Для квалифицированных сингапурских компаний на первые три года их деятельности установлено налоговое освобождение (вычет из налоговой базы) на сумму 100 тыс. сингапурских долларов (около 2,127 млн руб.) ежегодно. А следующие 200 тыс. сингапурских долларов (около 4,253 млн руб.) прибыли такой компании облагаются налогом в половинном размере.

Под квалифицированной компанией понимается компания, которая инкорпорирована в Сингапуре (в форме иной, чем компания с ответственностью, обеспеченной гарантиями акционеров) или ведет деятельность на территории Сингапура, а права на ее акционерный капитал прямо или косвенно принадлежат исключительно 20 или более физическим лицам. Если же, по крайней мере, один из акционеров-физлиц владеет не менее чем 10 процентами акций компании, допустимо участие в квалифицированной компании и юридических лиц.

Любым другим сингапурским компаниям предоставляется частичное налоговое освобождение. Первые заработанные компанией 10 тыс. сингапурских долларов (около 213 тыс. руб.) освобождаются от налога на 75 процентов, а следующие 290 тыс. сингапурских долларов (около 6,167 млн руб.) – наполовину.

Налоговые льготы Сингапура для холдингов

Холдинговые компании могут вывести прибыль от распоряжения иностранными активами из-под налогообложения в Сингапуре, используя режим налогового освобождения подтвержденной холдинговой компании. Такая компания освобождена от налога на доход от распоряжения акциями дочерних организаций, если она владеет, по крайней мере, 50 процентами акций «дочки» не менее 18 месяцев. Чтобы воспользоваться этой льготой, материнская организация должна предварительно согласовать свой статус холдинговой компании со Службой внутренних доходов Сингапура.

Кроме того, существенные налоговые льготы предоставляются организациям, которые занимаются определенными видами деятельности. В частности, экспортом услуг, исполнением функций финансовых и казначейских центров, страхованием рисков своих учредителей, управлением транснациональных корпораций и т.д.

Льготы могут выражаться либо в виде пониженной ставки, либо освобождения от уплаты корпоративного подоходного налога на определенный срок, либо возможности признать дополнительные расходы.

При отсутствии соглашения налоги у источника выплаты высоки

Если не применяются положения соглашений об избежании двойного налогообложения, то при выплате ряда доходов из Сингапура за границу должен быть удержан налог у источника. Этот налог взимается по следующим ставкам (ст. 43 Акта о подоходном налоге):

15% - любые проценты, комиссии, выплаты или любые иные виды платежей в отношении займов, а также рента или иные платежи за пользование движимым имуществом или правом на него;

10% - роялти или любая иная выплата за право пользования научными, промышленными или коммерческими знаниями или информацией за пределами Сингапура, 18% - на территории Сингапура;

18% - выплаты за управленческие услуги или за оказание профессиональных независимых услуг;

В настоящее время у Сингапура действуют более 65 международных налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения, в том числе и с Россией. Причем соглашения заключены и с такими признанными центрами международного налогового планирования, как Нидерланды, Кипр, Мальта, Люксембург и Маврикий.

Все сингапурские компании, получившие доход из стран, которые не имеют соглашения об избежании двойного налогообложения с Республикой Сингапур, могут получить налоговый вычет в отношении дохода, полученного из данных стран. Односторонний налоговый вычет распространяется на все виды прибыли, полученные за пределами Сингапура, но в пределах сингапурского подоходного налога.

Налоговая политика Сингапура в области противодействия уклонения от налогов

В Сингапуре отсутствует законодательство о контролируемых иностранных компаниях (когда налогом облагается совокупный доход резидентных и офшорных компаний налогоплательщика) и о тонкой капитализации (когда проценты по займам сверх определенного лимита, выплачиваемые учредителю, переквалифицируются в дивиденды).

Что же касается трансфертного ценообразования, то в случае занижения цены налоговая служба может произвести корректировку, включая пересмотр и пересчет налоговой базы, или установления новой налоговой обязанности.

Налог на товары и услуги аналогичен российскому НДС

Налог на товары и услуги – главный косвенный налог Сингапура, аналог НДС (глава 117А Свода законов Сингапура). Плательщиками налога являются компании, чья выручка превышает (или планируется, что превысит) 1 млн. сингапурских долларов (около 21,267 млн руб.) за любые 12 месяцев подряд.

Под налогообложение попадает реализация всех товаров и услуг на территории Сингапура. Налоговая ставка - 7 процентов. Налог по товарам и услугам, приобретенным для деятельности, облагаемой налогом, подлежат вычету.

Реализация финансовых услуг, земли и жилой недвижимости не облагается налогом (ст. 22 Акта, а полностью все освобождения перечислены в IV приложении к Акту). В отношении экспорта товаров и оказания международных услуг применяется нулевая ставка (ст. 21 Акта).

Отчетный период по налоговому декларированию - квартал либо месяц.

Ставки налогов для физических лиц являются прогрессивными

Физические лица-налоговые резиденты Сингапура (в т.ч., иностранцы, пребывающие на территории этого государства более 183 дней в году), получающие доходы из сингапурских источников, обязаны уплачивать подоходный налог. Причем первые 20 тыс. сингапурских долларов (около 425 тыс. руб.) налогом не облагаются. Доходы сверх этой суммы облагаются по прогрессивной ставке от 3,5 до 20 процентов.

Нерезиденты уплачивают подоходный налог по ставке 15 процентов (или по ставке для резидентов, если для соответствующего уровня дохода она выше 15%). Причем вознаграждение нерезидентного директора, а также доходы нерезидентов от оказания управленческих и консультационных услуг облагаются по ставке 20 процентов.

Отчисления в Центральный сберегательный фонд - социальный налог Сингапура. Его должны уплачивать все резиденты Сингапура по ставкам от 10 до 34,5 процента от получаемой зарплаты в зависимости от возраста (компания – от 5 до 14,5%, работник – от 5 до 20%). Иностранцы, получившие вид на жительство в Сингапуре, первые два года уплачивают налог по сниженным ставкам. Нерезиденты не уплачивают налог вообще.

Группа компаний может выбрать любую форму осуществления предпринимательской деятельности

В Республике Сингапур допускается осуществление предпринимательской деятельности в следующих формах: индивидуальный предприниматель (sole-proprietorship); товарищество (partnership); товарищество с ограниченной ответственностью (limited liability partnership); компания (company); бизнес траст (business trust).

Согласно Акту о компаниях (глава 50 Свода законов Сингапура) в Сингапуре могут быть зарегистрированы следующие виды компаний:

публичные компании с ответственностью ограниченной акциями (public companies limited by shares) или гарантией (public companies limited by guarantee);

публичные или частные компании с неограниченной ответственностью с акционерным капиталом (public or private companies unlimited with share capital);

частные компании с ответственностью ограниченной акциями (private companies limited by shares);

освобожденные частные компании с ответственностью ограниченной акциями (exempt private companies limited by shares) или с неограниченной ответственностью с акционерным капиталом (exempt private companies unlimited with share capital).

Наиболее интересными для ведения бизнеса являются частные компании с ответственностью ограниченной акциями и освобожденные частные компании с ответственностью ограниченной акциями.

Компания может быть зарегистрирована в качестве частной компании, если устав или учредительный договор компании ограничивает права участников компании по передаче акций компании, находящихся в их собственности и ограничивает число участников компании 50 лицами. А под освобожденной компанией подразумевается компания с числом акционеров не более двадцати при условии, что ни один из них не является юридическим лицом. Освобожденная компания, зарегистрированная в Республике Сингапур, освобождается от подачи в Службу корпоративного регулирования и бухгалтерской отчетности Сингапура1 (ACRA) аудированной финансовой отчетности, в случае если оборот компании составил менее 5 млн. сингапурских долларов (около 106,3 млн руб.) за налоговый год.

У сингапурской компании может один или более директоров, которые могут быть как резидентами, так и нерезидентами Сингапура. Директора несут личную административную и уголовную ответственность за противозаконные действия сингапурской компании.

Компания должна обладать, по крайней мере, одним квалифицированным секретарским сотрудником, постоянно проживающим в Сингапуре, и иметь зарегистрированный в Сингапуре офис. Данный офис должен быть открытым для посещения, по крайней мере, три часа в течение каждого рабочего дня.

Минимальное количество акционеров в сингапурской компании – один. Акционер может являться физическим или юридическим лицом. Акционер сингапурской компании может быть нерезидентом Сингапура.

Требования к минимальному оплаченному капиталу при регистрации компании в Сингапуре отсутствуют. Сингапурская компания может быть зарегистрирована с минимальным оплаченным капиталом в 1 сингапурский доллар (около 21 руб.).

Возможности для российского бизнеса обширны - Сингапур не облагает налогами оффшоры

Сингапурская юрисдикция удобна для регистрации управляющей компании холдинга. В Сингапуре нет налога на прирост капитала, поэтому при соблюдении ряда условий реализация активов не повлечет возникновения налоговой обязанности.

Кроме того, законодательство Сингапура не ограничивает компанию в выборе банков и стран их расположения, а также общее количество счетов. Вся информации о банковских операциях компании является полностью конфиденциальной. Этот факт интересен в связи с тем, что до поступления средств, фактического перевода дохода от иностранных источников, в Сингапур, они не подлежат налогообложению, в связи с применением территориальной системы налогообложения.

В отношении налогообложения дивидендов, процентов и роялти между Россией и Сингапуром действуют следующие положения. Налог у источника на дивиденды не может превышать 5 процентов, если лицом, имеющим фактическое право на дивиденды, является компания, которая прямо владеет, по крайней мере, 15 процентами капитала компании, выплачивающей дивиденды, и инвестировала в капитал этой компании по крайней мере 100 тыс. долл. США или эквивалентную сумму в другой валюте (около 3,16 млн руб.). И 10 процентов - во всех остальных случаях.

Необходимо также отметить, что при выполнении ряда условий (п. 3 ст. 284 НК РФ) ставка налога у источника по выплате дохода в форме дивидендов из Сингапура в Россию составит 0 процентов, поскольку Сингапур не включен в список офшоров, утвержденный Приказом Минфина России от 13.11.07 № 108н.

Налог у источника на проценты и роялти не может превышать 7,5 процентов от выплачиваемой суммы. Доходы от использования недвижимого имущества облагаются налогами в том государстве, где такое имущество фактически находится.

Таким образом, при перечислении дивидендов из России в Сингапур совокупная налоговая нагрузка может составить от 5 до 10 процентов, а из Сингапура в Россию – от 0 до 9 процентов (подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ). При перечислении процентов и роялти из России сингапурской компании (также как и в обратном направлении) будет удержан налог по ставке 7,5 процентов. В Сингапуре подобные доходы могут быть выведены из-под налогообложения, тогда как российская компания, получающая проценты или роялти из Сингапура, будет обязана уплатить российский налог на доходы (20% на общем режиме или от 5 до 15% на «упрощенке»).

Чтобы компания, зарегистрированная в Сингапуре, имела право применять Соглашения об избежании двойного налогообложения, необходимо, чтобы она была резидентом Сингапура. Организация считается таковой, если управление и контроль за деятельностью компании находится на территории Сингапура.

Соглашение не применяется в отношении лиц, не занятых активной предпринимательской деятельностью, главной целью которых является получение льгот в виде налогообложения по пониженной ставке или освобождения от налогообложения. Для признания того, что компания не ведет активную предпринимательскую деятельность компетентные органы России и Сингапура должны провести совместные консультации.

Три примера из практики, как можно использовать компанию в Сингапуре

Елена Акимова, аудитор ООО «САФИ Консалтинг»:

- На практике я сталкивалась с применением, так называемых, страховых схем, которые предназначены для вывода из-под налогообложения части прибыли. Например, крупный российский холдинг создает страховую компанию в Сингапуре, страхует через нее риски, по которым заведомо не наступит страховое событие, и перечисляет часть прибыли на страховые премии. Затем эти средства в виде займов снова заводятся в основной холдинг.

Для этих целей нередко используют кэптивные страховые компании, которые страхуют преимущественно риски своих учредителей. С 17 февраля 2006 года по 16 февраля 2011 года названным компаниям в Сингапуре может быть предоставлено освобождение сроком от уплаты корпоративного подоходного налог сроком на 10 лет. Но для подтверждения статуса необходимо обращаться в Валютную службу Сингапура.

Нередко используют тот факт, что нерезиденты Сингапура обязаны уплачивать налог на прибыль с доходов, полученных от источников на территории Сингапура. Поэтому если источником для указанных видов дохода Сингапур не является, то обязательство уплачивать налог у источника при перечислении не возникает.

К примеру, налог у источника не удерживается, если уплачивается процентный доход по займу, полученному за пределами Сингапура и использованному для приобретения недвижимого имущества, не находящегося на территории страны.

отвечает Владимир Корнилов Партер по аудиту компании GSL Law & Consulting

Данила Актянов, консультант консалтинговой компании «Тимборн»:

- Заключенное между Россией и Сингапуром соглашение можно использовать при перечислении дивидендов, процентов или роялти из России транзитом через Сингапур, к примеру, в Республику Маврикий. Эта страна – известный офшор, с которым рискованно работать напрямую. А соглашение Сингапура с Маврикием предусматривает, что налог у источника в Сингапуре ни с процентов, ни с роялти не удерживается вообще. Доход, полученный компанией Маврикия, имеющей право использовать соглашение с Сингапуром, облагается налогом по ставке всего лишь 3 процента.