GSL Law & Consulting открывает офис в ОАЭ

26 октября состоится открытие нашего нового зарубежного офиса. На этот раз мы расширяем перечень наших услуг на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
26 октября состоится открытие нашего нового зарубежного офиса. На этот раз мы расширяем перечень наших услуг на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
И уже как прямой агент рады предложить вам наши услуги по регистрации оншорных:
и оффшорных компаний в ОАЭ:
Помощь в получении резидентской визы для сотрудников и акционеров компании:
А также открытие счетов в местных банках:
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