Сроки давности для налоговых уклонистов останутся прежними

Пленум Верховного Суда принял постановление, касающееся судебной практики по налоговым преступлениям.

Сроки давности для налоговых уклонистов останутся прежними

После длительных обсуждений Пленум ВС РФ все-таки постановил не менять сроки давности. Речь идет о статьях 198, 199 и 199.1 Уголовного кодекса, касающихся уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Пленум ВС РФ все-таки решил не менять сроки давности. Речь идет о статьях 198, 199 и 199.1 Уголовного кодекса, касающихся уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

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Обсуждение документа началось еще летом. Постановление касается судебной практики по делам, связанным с налоговыми преступлениями. В первом варианте документа предлагалось считать преступление длящимся, пока виновное лицо полностью не оплатит все свои долги по налогам перед государством.