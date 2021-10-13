Сроки давности для налоговых уклонистов останутся прежними

Пленум Верховного Суда принял постановление, касающееся судебной практики по налоговым преступлениям.
После длительных обсуждений Пленум ВС РФ все-таки постановил не менять сроки давности. Речь идет о статьях 198, 199 и 199.1 Уголовного кодекса, касающихся уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Пленум ВС РФ все-таки решил не менять сроки давности. Речь идет о статьях 198, 199 и 199.1 Уголовного кодекса, касающихся уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов.
Обсуждение документа началось еще летом. Постановление касается судебной практики по делам, связанным с налоговыми преступлениями. В первом варианте документа предлагалось считать преступление длящимся, пока виновное лицо полностью не оплатит все свои долги по налогам перед государством.
Постановление Пленума явится заменой подобного документа, который был принят в конце 2006 года. Некоторые разъяснения оставлены без изменений, а другие касаются изменений законодательства, которые произошли за этот период. Ранее предложенные поправки, касающиеся сроков давности, вызвали бурные дискуссии и в результате были исключены из конечного варианта Постановления.
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