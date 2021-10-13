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Российские налоги
Ольга Кутяева
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Сроки давности для налоговых уклонистов останутся прежними

Пленум Верховного Суда принял постановление, касающееся судебной практики по налоговым преступлениям.

Ольга Кутяева
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Сроки давности для налоговых уклонистов останутся прежними
Сроки давности для налоговых уклонистов останутся прежними

После длительных обсуждений Пленум ВС РФ все-таки постановил не менять сроки давности. Речь идет о статьях 198, 199 и 199.1 Уголовного кодекса, касающихся уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Пленум ВС РФ все-таки решил не менять сроки давности. Речь идет о статьях 198, 199 и 199.1 Уголовного кодекса, касающихся уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

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Обсуждение документа началось еще летом. Постановление касается судебной практики по делам, связанным с налоговыми преступлениями. В первом варианте документа предлагалось считать преступление длящимся, пока виновное лицо полностью не оплатит все свои долги по налогам перед государством.

Постановление Пленума явится заменой подобного документа, который был принят в конце 2006 года. Некоторые разъяснения оставлены без изменений, а другие касаются изменений законодательства, которые произошли за этот период. Ранее предложенные поправки, касающиеся сроков давности, вызвали бурные дискуссии и в результате были исключены из конечного варианта Постановления.

#Верховный Суд #преступление #срок давности #судебная практика

#Верховный Суд#налоговое правонарушение#социальное страхование#срок давности#страховые взносы#судебная практика
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Верховный Суд#налоговое правонарушение#социальное страхование#срок давности#страховые взносы#судебная практика