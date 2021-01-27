Росфинмониторинг подвел итоги года

Одним из самых важных событий этого года глава ведомства назвал положительную оценку ФАТФ российской «антиотмывочной» системы.

Росфинмониторинг подвел итоги года

На заседании Верхней палаты парламента 11 декабря Юрий Чиханчин подвел итоги деятельности ведомства. В этом году ФАТФ проводила оценку российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов и приняла отчет РФ.

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В целом наша «антиотмывочная система» была оценена положительно: Россия за последние годы создала достаточно эффективную систему взаимодействия всех вовлеченных ведомств, в частности Росфинмониторинга, ЦБ, Генпрокуратуры, таможенной службы и других. Было принято около 50 законов. В мае этого года президент утвердил Концепцию развития национальной системы противодействия отмыванию.

Глава службы отчитался по работе с основными проблемными зонами: финансовой и бюджетной. Среди самых часто используемых средств были названы однодневки, наличка, вывод денег за рубеж (в частности в оффшоры), а также электронные платежи и виртуальные активы.

В результате совместной и эффективной деятельности соответствующих ведомств удалось снизить количество номинальных юрлиц (однодневок) в 14 раз и сократить объемы операций, в которых они участвовали, снизить показатели вывода денег за границу почти втрое, а в оффшорные юрисдикции – в 2,5 раза.