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Российское право
Ольга Кутяева
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Росфинмониторинг подвел итоги года

Одним из самых важных событий этого года глава ведомства назвал положительную оценку ФАТФ российской «антиотмывочной» системы.

Ольга Кутяева
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Росфинмониторинг подвел итоги года
Росфинмониторинг подвел итоги года

На заседании Верхней палаты парламента 11 декабря Юрий Чиханчин подвел итоги деятельности ведомства. В этом году ФАТФ проводила оценку российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов и приняла отчет РФ.

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В целом наша «антиотмывочная система» была оценена положительно: Россия за последние годы создала достаточно эффективную систему взаимодействия всех вовлеченных ведомств, в частности Росфинмониторинга, ЦБ, Генпрокуратуры, таможенной службы и других. Было принято около 50 законов. В мае этого года президент утвердил Концепцию развития национальной системы противодействия отмыванию.

Глава службы отчитался по работе с основными проблемными зонами: финансовой и бюджетной. Среди самых часто используемых средств были названы однодневки, наличка, вывод денег за рубеж (в частности в оффшоры), а также электронные платежи и виртуальные активы.

В результате совместной и эффективной деятельности соответствующих ведомств удалось снизить количество номинальных юрлиц (однодневок) в 14 раз и сократить объемы операций, в которых они участвовали, снизить показатели вывода денег за границу почти втрое, а в оффшорные юрисдикции – в 2,5 раза.

Также, по словам Чиханчина, служба сотрудничала с Группой "Эгмонт" и финансовыми разведками различных стран по делам об отмывании денежных средств (ландроматы) с участием «теневых» банков и российских граждан. В дальнейшем планируется создание специального Международного центра оценки рисков с участием стран-участников СНГ.

#борьба с отмыванием (AML)#однодневка#Россия#ФАТФ (FATF)#Центробанк
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#однодневка#Россия#ФАТФ (FATF)#Центробанк