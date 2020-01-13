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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Британские зависимые территории будут обмениваться автоматически с Россией

Три заморские территории Великобритании - Гернси, Джерси и остров Мэн - указали РФ в своих списках по автоматическому обмену.

Ольга Кутяева
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Британские зависимые территории будут обмениваться автоматически с Россией
Британские зависимые территории будут обмениваться автоматически с Россией

Налоговая служба РФ исключила из списка эти юрисдикции вместе с Великобританией, когда узнала, что Англия не планирует автоматически обмениваться данными с Российской Федерацией в этом году. Однако указанные территории в своих официальных документах со списками стран, которым они будут подавать сведения о счетах их граждан и других активах, указали Российскую Федерацию. Получается, что они не последовали за Великобританией в ее решении убрать Россию из своего списка на 2020 год.

В прошлом году Налоговая служба РФ в результате такого обмена получила данные о российских гражданах из 70 юрисдикций и со своей стороны передала аналогичную информацию в 58 государств и территорий.

#CRS#автоматический обмен#Гернси#Джерси#Остров Мэн
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#CRS#автоматический обмен#Гернси#Джерси#Остров Мэн