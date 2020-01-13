Британские зависимые территории будут обмениваться автоматически с Россией

Налоговая служба РФ исключила из списка эти юрисдикции вместе с Великобританией, когда узнала, что Англия не планирует автоматически обмениваться данными с Российской Федерацией в этом году. Однако указанные территории в своих официальных документах со списками стран, которым они будут подавать сведения о счетах их граждан и других активах, указали Российскую Федерацию. Получается, что они не последовали за Великобританией в ее решении убрать Россию из своего списка на 2020 год.