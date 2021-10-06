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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Ведущие центробанки планируют исследовать перспективы цифровых валют

Банк международных расчетов опубликовал на своем сайте информацию о создании специальной группы по изучению вопросов использования криптовалют.

Ольга Кутяева
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Ведущие центробанки планируют исследовать перспективы цифровых валют
Ведущие центробанки планируют исследовать перспективы цифровых валют

Европейский Центральный Банк (ECB) и Банк международных расчетов (BIS) вместе с несколькими центробанками (Великобритания, Канада, Швейцария, Швеция, Япония) сформировали специальную группу для изучения вопросов использования криптовалют.

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Группа будет изучать и оценивать потенциальные возможности использования цифровых валют в своих странах: от экономических, функциональных и технических вариантов дизайна до трансграничной совместимости. Также группа планирует обмениваться уже полученными наработками и знаниями в области новых технологий.

Предполагается тесное сотрудничество группы с Комитетом по платежам и рыночной инфраструктуре (Committee on Payments and Market Infrastructures - CPMI), а также Советом по финансовой стабильности (Financial Stability Board - FSB).

В состав группы войдут лица, представляющие руководства озвученных финансовых учреждений, а возглавят ее Джон Канлифф (глава CPMI и замдиректора Банка Англии) и Бенуа Куаре (руководитель Центра инноваций BIS).

Некоторые крупные страны все еще относятся к криптовалюте с подозрением, утверждая, что ее нельзя запускать до тех пор, пока не будут устранены серьезные международные риски, которые она представляет. Однако несмотря на это, центральные банки разных стран все больше проявляют активный интерес к возможностям выпуска собственной цифровых валют.

Наша страна также не обошла эту тему стороной. Депутаты обещают весной принять долгожданный Закон о цифровых активах, тем самым создав правовое поле для использования криптовалют.

#банковская система#криптовалюта#Оффшорные скандалы#Центробанк#цифровые активы
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банковская система#криптовалюта#Оффшорные скандалы#Центробанк#цифровые активы