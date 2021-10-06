Верховный Суд Швейцарии определил критерии иностранных запросов по делам об уклонистах

Верховный Суд определил критерии запросов иностранных властей, если они хотят получить правовую помощь по делам, связанным с уклонением от уплаты налогов.

Верховный Суд Швейцарии определил критерии иностранных запросов по делам об уклонистах

В июле этого года Верховный Суд Швейцарии постановил, что банк UBS должен передать французским властям информацию о своих клиентах, являющихся гражданами Франции. Это произошло в рамках уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов: тысячи клиентов UBS (французские граждане) за 2006 и 2008 годы скрыли от властей около 11 млрд швейцарских франков. Такая сумма, по мнению Суда, оправдала предоставление Швейцарией правовой помощи Франции в этом деле.

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Однако на этой неделе Высший Суд заявил, что не будет участвовать в “fishing expeditions”, проводимой иностранными налоговыми службами. В связи с чем были сформулированы критерии для запросов:

налоговые органы должны подробно описать группу и конкретные обстоятельства, в связи с которыми направлен запрос;

объяснить применимое законодательство и основания для предположения о том, что налогоплательщики не выполнили свои обязательства;

продемонстрировать, что запрашиваемая информация может помочь им обеспечить выполнение этих обязательств.