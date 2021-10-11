Как открыть компанию в Гонконге — требования к регистрации, налоги, отчетность

Материал опубликован в издании "Рынок ценных бумаг Казахстана"

Выбирая юрисдикцию для создания международных компаний (причины, побуждающие российский бизнес к использованию международных корпоративных инструментов мы не будем разъяснять ввиду их очевидности) следует рассматривать различные аспекты: корпоративный, налоговый, репутационный, конфиденциальный, и, кроме того, затратный. В нашей статье мы хотели бы показать Вам, чем может быть интересна для российских предпринимателей такая юрисдикция как Гонконг.

Компании Гонконга: корпоративный и налоговый аспект

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После Нью-Йорка и Лондона, Гонконг считается третьим по величине мировым финансовым центром. Отдельные экспертные исследования признают Гонконг мировым лидером среди экономически свободных стран.

В соответствии с «Индексом экономической свободы 2008», составленному совместно Heritage Foundation с The Wall Street Journal, Гонконг признан самым «свободным» государством (90,3 баллов из 100 возможных).

Гонконг относится к так называемым низконалоговым юрисдикциям. Он не является полностью безналоговым государством, при определенных условиях налоги могут уплачиваться. Гонконг занимает особенное положение: он не является оффшорной юрисдикцией, и в то же время не предусматривает налогообложение для компаний, ведущих деятельность за пределами юрисдикции. Соответственно, Гонконг является очень привлекательной юрисдикцией для регистрации компании.

Далее мы хотели бы подробнее рассмотреть корпоративный и налоговый аспекты деятельности компаний на территории Гонконга.

Регистрация гонконгской компании

Корпоративный аспект включает в себя такие вопросы как организационно-правовая форма компании, ее основные характеристики; уставной капитал и требования по его оплате; требования к участникам (акционерам, директорам и исполнительным органам); процедура регистрации компании; органы управления и их компетенция; основные права и обязанности акционеров, директоров; выпуск и передача акций. Рассмотрим все это более подробно.

Для ведения международной торговой и инвестиционной деятельности чаще всего регистрируются компании с ответственностью, ограниченной акциями (Prıvate Company Lımıted ba Shares). Далее мы будем рассматривать именно это вид компаний. Регистрация и деятельность таких компаний регулируется Законом о компаниях Гонконга (Companies Ordinance).

В соответствии с этим Законом компании Гонконга могут заниматься любой законной деятельностью. При этом существуют определенные виды деятельности, для которых требуется обязательное наличие лицензии: если компания предполагает выступать в качестве банковского или кредитного учреждения, страховой компании или инвестиционного консультанта.

Регистрация гонконгской компании с ответственностью, ограниченной акциями, осуществляется следующим образом: готовятся учредительные документы (в которых прописывается структура компании, указывается ее название, цели учреждения, размер уставного капитала, его разделение на акции и прочие основополагающие моменты), подписываются соответствующие формы (в которых указываются сведения о подписчиках, директорах и секретарях компании). И далее все эти документы подаются для регистрации в Реестр Компаний Гонконга.

Реестр Компаний может отказать в регистрации, если предполагаемое название компании идентично имени уже существующей компании или имеет отношение к государству или королевской власти. Кроме того, некоторые названия требуют дополнительного одобрения или лицензирования: Buıldıng Socıety, Asset Management, Assurance, Bank, Chamber of Commerce, Co-operative, Fund Management, Imperial, Investment Fund, Insurance, Mass Transit, Municipal, Reinsurance, Saving, Royal, Tourist, Association, Trust, Trustee, Underground Railway.

Уставной капитал

Что касается уставного капитала, в рассматриваемой юрисдикции существует разница между объявленным уставным капиталом и оплаченным. Требований относительно минимального размера уставного капитала не предусмотрено. Как правило, такие компании регистрируются с уставным капиталом 10 0000 долл. Гонконга (1 300 долл. США), разделенным на 10 000 акций стоимостью 1 долл. Гонконга каждая. При этом акционерный капитал может быть установлен не только в гонконгских долларах, но и в любой другой валюте. Ответственность акционеров ограничена размером оплаченного ими уставного капитала. Выпускаемые акций могут быть только именными (акции на предъявителя не разрешены к выпуску).

Законодательно установлены следующие требования к акционерам компании: минимальное количество акционеров – один, максимальное - 50. При этом акционер может быть как физическим лицом, так и юридическим. Резидентность значения не имеет.

Бенефициары гонконгской компании

В соответствии с Законом о компаниях, минимальное количество директоров – один. Единственный директор компании не может быть секретарем компании. Как и акционеры, директора могут быть и юридическими, и физическими лицами, иметь любую национальность и резидентность.

Все данные о директорах и акционерах компании (имена, адреса, род деятельности) являются открытыми и доступными: они хранятся в публичном реестре.

Кроме того, каждая компания, зарегистрированная в Гонконге, должна иметь местного секретаря (резидента Гонконга) и зарегистрированный в Гонконге офис. Эта информация прописывается в Свидетельстве о регистрации деятельности (Business Registration Certificate).

Секретарь в соответствии с требованиями Реестра ведет установленную законом документацию: составляет и подает ежегодный отчет о состоянии компании (Annual Return), составляет протокол общего ежегодного собрания, уведомляет участников о проведении ежегодного собрания, регистрирует изменения директоров компании, подает необходимые формы отчетности в Регистр Компаний, уплачивает сбор за регистрацию деятельности компании и пр.

В зарегистрированном офисе хранятся учредительные документы компании, оригинал Свидетельства о регистрации, а также печать компании.

Налогообложение компаний в Гонконге

Основной и главной особенностью Гонконга является территориальный принцип налогообложения компаний, которые подлежат налогообложению только в том случае, если они ведут деятельность на территории Гонконга и получают доходы от источника в Гонконге.

В соответствии с основным законодательным актом - Законом о внутренних доходах (Inland Revenue Ordinance), существует три основных налога: налог на прибыль (Profits Tax), налог на заработную плату (Salaries Tax) и налог на недвижимое имущество (Property Tax).

Налог на недвижимое имущество уплачивается собственниками зданий, земельных участков и иного недвижимого имущества. В 2008/09 г. ставка налога составила 15%.

Налог на заработную плату уплачивается с трудового вознаграждения, полученного на территории Гонконга. Ставка варьируется в зависимости от величины заработной платы. В настоящее время она установлена в размере от 2 до 17%.

Более подробно остановимся на налоге на прибыль. Этот налог является основным для компаний, учрежденных и ведущих свою деятельность в Гонконге. Как и во всем мире, объектом налогообложения по налогу на прибыль выступает прибыль от реализации продукции, работ, услуг, прибыль от иной предпринимательской деятельности и иных операций. Рассчитывается налог исходя из размера налогооблагаемой прибыли, полученной налогоплательщиком в отчетном году, уменьшенной на разрешенные вычеты (льготы). Ставка налога на прибыль для компаний, ведущих деятельность в Гонконге, составляет 16,5%, для предпринимателей без образования юридического лица – 15%.

Право на получение освобождения от налогообложения в обязательном порядке необходимо подтвердить перед налоговыми органами - Управлением внутренних доходов Гонконга (Inland Revenue Department). В некоторых случаях Управление может задать соответствующие вопросы и запросить определенные документы, подтверждающие, что компания не имела доходов от источников внутри Гонконга и не управлялась с территории Гонконга. Это могут быть вопросы по структуре компании (место расположения офиса, магазина, информация о сотрудниках), копии контрактов с контрагентами (с информацией о самих контрагентах), описание деятельности компании с указанием места проведения сделки, местом подписания контрактов, хранения товаров и пр.

Основные критерии освобождения компании от уплаты налога на прибыль в Гонконге:

отсутствие офиса (места ведения деятельности) в Гонконге;

производство не должно осуществляться на территории Гонконга;

текущая деятельность, а также ее управление не должно осуществляться на территории Гонконга;

отсутствие сотрудников, работающих на территории Гонконга;

контракты компании должны заключаться и исполняться вне территории Гонконга (если заключение договора не требует выезда за пределы Гонконга, а осуществляется по телефону, факсу и пр., договор считается заключенным в Гонконге);

отсутствуют расположенные на территории Гонконга поставщики и контрагенты;

перевозка товаров должна осуществляться вне пределов Гонконга.

Отчетность и учет компаний в Гонконге

В соответствии с Законом о компаниях (Companies Ordinance) и Законом о внутренних доходах (Inland Revenue Ordinance) все гонконгские компании ведут надлежащий бухгалтерский учет, вне зависимости от того, где они ведут бизнес: на территории Гонконга или за его пределами. Кроме того, компании должны ежегодно сдавать отчеты о прибыли и убытках и проходить обязательный аудит. Как правило, эти обязанности возлагаются на секретарские компании. Бухгалтерский учет ведется в соответствии со стандартами Hong Kong GAAP.

Налоговые органы выдают налоговую декларацию, которая заполняется и возвращается с заверенной аудиторами финансовой отчетностью компании в течение одного месяца после выдачи. При этом аудитор должен иметь местную подтвержденную квалификацию.

Среди документов, которые представляются в налоговую инспекцию можно назвать следующие: декларация по налогу на прибыль; бухгалтерские счета компании; отчет директоров; отчет аудиторов; расчет налога и другие документы. Если деятельность не велась – подается так называемая «отрицательная декларация» или «нулевой отчет», которая не заверяется аудитором. При этом налоговые службы имеют право сделать запрос на предоставление полной финансовой отчетности с подтверждением первичных документов.

Если компания не подает декларацию или не соблюдает срок подачи, Департамент налоговой инспекции может возбудить против такой компании уголовное дело.

Первая декларация по налогу на прибыль подается за период, не превышающий 18 месяцев с момента регистрации или начала ведения деятельности. Таким образом, у владельца компании есть 18 месяцев, чтобы, в соответствии с определением, либо сократить прибыль, либо организовать деятельность таким образом, чтобы на территории Гонконга она сводилась только к отношениям с обслуживающей компанией/регистрирующим агентом и обслуживанию в местном банке.

Технически налоговая отчетность сдается отдельно от финансовой. В случае отсутствия у компании прибыли от деятельности на территории Гонконга при подаче аудированной финансовой отчетности в сопроводительном письме указывается, что доходов от деятельности в Гонконге не извлекается. Затем налоговая инспекция присылает письмо, обычно с 20-25 вопросами. Как правило, у обслуживающей компании уже есть готовые ответы на большую часть из них. В налоговую направляется ответ, а затем от нее приходит подтверждение, что она согласна с позицией налогоплательщика.

Соглашения об избежании двойного налогообложения Гонконга

Хотелось бы сказать несколько слов о соглашениях об избежании двойного налогообложения. До определенного времени Гонконг не имел налоговых соглашений ни с одной из стран. Но потом Правительство стало заключать налоговые соглашения по различным видам деятельности: у Гонконга существует ряд соглашений относительно морских и воздушных перевозок. Первое всестороннее налоговое соглашение было подписано с Бельгией в 2003 году. Затем подобные соглашения были заключены с Китаем и Таиландом. В ноябре 2007 года обширное соглашение об избежании двойного налогообложения было подписано с Люксембургом (до сих пор фактически не вступило в силу). В декабре 2008 года было подписано налоговое соглашение с Вьетнамом. В настоящее время Гонконг фактически завершил переговоры с Кувейтом и рассматривает возможность заключения соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран.

Несмотря на это, многие страны, облагающие своих резидентов налогами на «всемирной основе», предоставляют своим компаниям, действующим на территории Гонконга, одностороннюю налоговую скидку на гонконгский налог на прибыль, происходящую из источников в Гонконге, а Гонконг, в свою очередь, не облагает налогом доходы, полученные за пределами страны.

Плюсы и минусы открытия гонконгской компании

В заключение рассмотрим еще раз плюсы и минусы рассматриваемой юрисдикции. Основным моментом, который является таким привлекательным, является отсутствие налогообложения в том случае, если бизнес компания ведет вне территории Гонконга.

Немаловажную роль играет международный статус (престиж) юрисдикции. Мировое сообщество признает Гонконг как респектабельный деловой и финансовый центр Азии.

Хорошие и стабильные условия для развития бизнеса: устоявшаяся система налогообложения с невысокими налоговыми ставками, отсутствие валютного регулирования.

Основной налог – налог на прибыль в размере 16,5%, который взимается с дохода, полученного в Гонконге. Отсутствуют такие виды налогов как налог на дивиденды, налог на доход с капитала или прирост капитала.

К минусам можно отнести необходимость вести бухгалтерский учет и проходить обязательный аудит. А также тот факт, что информация об акционерах и директорах является открытой и находится в публичном реестре.

Вследствие всего сказанного, Гонконг представляется довольно привлекательной юрисдикцией. Гонконгские компании, при всей финансовой стороне вопроса (ведение бухучета, прохождение аудита, сдача отчетности), имеют довольно стабильный статус. В случае если компания ведет свою деятельность легально, в соответствии со всеми законодательными требованиями, не возникает проблем при возникновении вопросов о законности происхождения капиталов при совершении инвестиций. Это имеет значительное преимущество перед оффшорными компаниями.

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