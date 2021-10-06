Все больше европейских стран принимают меры по введению реестров бенефициаров

В соответствии с пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием, все государства – члены ЕС должны будут сделать свои реестры бенефициаров общедоступными.

Все больше европейских стран принимают меры по введению реестров бенефициаров

Так, в Лихтенштейне законодательство, касающееся реестра бенефициарных владельцев местных компаний, вступило в силу 1 августа 2019 года. Джерси, Гернси и остров Мэн тоже ввели реестры, которые должны стать общедоступными к 2023 году.

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Внедрение таких реестров выходит за рамки ЕС. Например, Британские Виргинские Острова и Каймановы Острова ввели реестры бенефициаров (которые, как ожидается, станут общедоступными в 2023 году), также ввела реестр Панама, однако он не будет доступен для общественности.

Вместе с тем, Швейцария в настоящее время не демонстрирует усилий по созданию центрального реестра конечных бенефициаров. Однако пока не ясно, придется ли Швейцарии принять меры через несколько лет из-за давления со стороны ЕС или ОЭСР.