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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Все больше европейских стран принимают меры по введению реестров бенефициаров

В соответствии с пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием, все государства – члены ЕС должны будут сделать свои реестры бенефициаров общедоступными.

Ольга Кутяева
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Все больше европейских стран принимают меры по введению реестров бенефициаров
Все больше европейских стран принимают меры по введению реестров бенефициаров

Так, в Лихтенштейне законодательство, касающееся реестра бенефициарных владельцев местных компаний, вступило в силу 1 августа 2019 года. Джерси, Гернси и остров Мэн тоже ввели реестры, которые должны стать общедоступными к 2023 году.

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Внедрение таких реестров выходит за рамки ЕС. Например, Британские Виргинские Острова и Каймановы Острова ввели реестры бенефициаров (которые, как ожидается, станут общедоступными в 2023 году), также ввела реестр Панама, однако он не будет доступен для общественности.

Вместе с тем, Швейцария в настоящее время не демонстрирует усилий по созданию центрального реестра конечных бенефициаров. Однако пока не ясно, придется ли Швейцарии принять меры через несколько лет из-за давления со стороны ЕС или ОЭСР.

Реестры бенефициаров страны-члены ЕС начали водить с 2017 года в соответствии с четвертой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег. Однако тогда у государств ЕС не было обязанности сделать эти реестры общедоступными: доступ к реестрам могли получить только лица, имеющие законный интерес.

#борьба с отмыванием (AML)#Европейский Союз (ЕС)#Оффшорные скандалы#реестр бенефициаров
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#Европейский Союз (ЕС)#Оффшорные скандалы#реестр бенефициаров